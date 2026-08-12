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Analiza MC si Paola Longoria puede ser candidata en SLP

Gama Basarte aclaró que todavía no hay propuesta formal

Por Samuel Moreno

Agosto 12, 2026 02:17 p.m.
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Analiza MC si Paola Longoria puede ser candidata en SLP
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      La raquetbolista Paola Longoria manifestó interés en formar parte del equipo que Movimiento Ciudadano (MC) busca consolidar en San Luis Potosí rumbo a 2027, aunque por ahora no existe una definición sobre una posible candidatura a la gubernatura, informó el coordinador estatal del partido, Marco Antonio Gama Basarte.

      El dirigente emecista explicó que el encuentro con la actual diputada federal tuvo como objetivo conocer sus intenciones y conversar sobre el panorama político estatal, así como sobre el proyecto que pretende construir MC para el próximo proceso electoral. Aclaró que no se le ha hecho una propuesta formal para contender por la gubernatura.

      Gama Basarte señaló que Longoria, quien ha desarrollado buena parte de su vida y residencia en Nuevo León, únicamente expresó su interés en ser parte del equipo que se impulse en San Luis Potosí. Añadió que, de cumplir con los requisitos legales, su residencia no representaría por sí misma una limitante para participar en el proceso electoral.

      Sin embargo, el coordinador estatal pidió esperar los tiempos, pues Longoria se encuentra próxima a convertirse en madre y posteriormente serán definidas sus decisiones políticas. "No hay nada definido", insistió el legislador, quien señaló que MC mantiene diálogo con distintas mujeres interesadas en participar.

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      Entre los perfiles que el partido analiza también mencionó a Josefina Salazar, Marvely Costanzo y María Tello, además de otras mujeres vinculadas con organismos intermedios. Gama Basarte sostuvo que MC pretende llegar a 2027 con una candidatura femenina y un proyecto de gobierno construido de manera conjunta.

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