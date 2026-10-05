Mantienen cerrados siete parajes de la Huasteca

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que lleva a cabo un trabajo interinstitucional para monitorear los parajes turísticos de la Huasteca potosina.

La titular, Nadia Ochoa Limón, señaló que luego de que las lluvias se presentaron en el territorio potosino desde el miércoles de la semana pasada, éstas continuarán hasta este lunes,por lo que hay acciones que se han enfocado en mantener una atención preventiva y comunicación permanente con las autoridades locales.

Como parte de estas acciones, se realizó el desfogue de 200 litros por segundo de la Presa San José, que hasta este lunes se encuentra al 90 por ciento de su capacidad.

La titular de la CEPC aclaró que, debido a las precipitaciones pluviales, no ha sido necesario efectuar evacuaciones de personas y no se han registrado personas lesionadas ni afectaciones mayores en viviendas.

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Ochoa Limón especificó que, hasta este lunes, los parajes cerrados son Cascada de Tamúl, Puente de Dios, La Garita, El Sidral, Trajineras Alubel, El Nacimiento y Balneario La Isleta, aunque esta situación puede modificarse durante el día, dependiendo de las condiciones climatológicas.

Añadió que los cierres se determinan por aspectos meramente preventivos y de seguridad, por lo que hizo un exhorto a los prestadores de servicios para que se abstengan de realizar recorridos a visitantes y turistas.

Finalmente, la Coordinadora Estatal de Protección Civil dio a conocer que el frente frío número 1 permanecerá semiestacionado durante la semana, con presencia principalmente en la zona Altiplano, así como en sierras y partes altas, favoreciendo el descenso de las temperaturas en todo el Estado.

De acuerdo con las proyecciones, para la segunda quincena de octubre se espera el arribo del frente frío número 2.