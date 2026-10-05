Empleada de instituto de peste en Rusia muere por neumonía

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Una empleada de un centro de investigación sobre la peste en Rusia fallece por causas desconocidas

Por The Associated Press undefined

Las autoridades rusas pusieron en cuarentena un hospital y están monitoreando a los contactos de una empleada de un instituto de investigación sobre la peste en Siberia que contrajo neumonía de causa "desconocida". La televisión local informó que la mujer murió la semana pasada.

Acciones de la autoridad

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Las autoridades manifestaron que no encontraron pruebas de que su enfermedad fuera causada por alguno de los patógenos con los que trabajaba. Pero el caso ha generado alarma en Rusia después de que informes no confirmados en medios sugirieran que pudo haber muerto de peste neumónica, una forma menos común pero grave de peste que puede propagarse de persona a persona.

La mujer trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, en Irkutsk, en el sureste de Siberia. Una cadena de televisión local reportó el lunes que la mujer murió la semana pasada en un hospital de Shelekhov, una localidad a las afueras de Irkutsk.

El hospital fue puesto en cuarentena, dijo el alcalde Maxim Modin el viernes: ya no admite ni da de alta a pacientes, y su laboratorio dejó de realizar pruebas rutinarias. La clínica ambulatoria del hospital siguió operando con normalidad, indicó.

Anna Popova, jefa del organismo ruso de vigilancia de la salud pública, Rospotrebnadzor, voló a Irkutsk y se reunió con el gobernador Igor Kobzev y otros funcionarios el viernes.

Detalles confirmados

Kobzev señaló que todas las personas que tuvieron contacto con la mujer están bajo supervisión médica. No identificó la infección y la calificó como un caso sospechoso de "una infección particularmente peligrosa".

Rospotrebnadzor está aplicando "un conjunto completo de medidas antiepidémicas", añadió.

La agencia informó el domingo que a la mujer se le diagnosticó "neumonía de etiología desconocida", o de origen desconocido, y que pruebas "exhaustivas" no hallaron "microorganismos asociados con las actividades profesionales de la paciente".

La agencia también indicó que no detectó incidentes en el instituto "que involucraran microorganismos patógenos".

Dos personas que estuvieron en contacto con la mujer dieron positivo a un virus que causa un resfriado común y otras dos a COVID-19, señaló la agencia, y agregó que el resto de los examinados dio negativo.

El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, dijo el lunes que no cree que haya motivo de alarma, pero que Estados Unidos está siguiendo el caso de cerca, consciente de que "podría propagarse rápidamente" pese a la cuarentena y otros protocolos de salud pública.

El medio local independiente Lyudi Baikala citó a fuentes que no identificó, las cuales afirmaron que la técnica de laboratorio de 28 años murió de peste neumónica y que varios hospitales de Irkutsk fueron puestos en cuarentena.

Consultado el lunes para comentar el caso, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el público y los medios deberían atenerse a los comunicados oficiales de Rospotrebnadzor, en lugar de "rumores o especulaciones".

Rospotrebnadzor no respondió a una solicitud de comentarios.

La Planta de Aluminio de Irkutsk en Shelekhov exigió al personal usar mascarillas como medida de precaución, dijo su director, Artyom Fominykh, el sábado en Telegram, al pedir calma y añadir: "Más vale prevenir que lamentar".

La Organización Mundial de la Salud describe la peste neumónica como una forma menos común pero grave de peste, una enfermedad causada por Yersinia pestis, una bacteria que suele encontrarse en pequeños mamíferos y en sus pulgas.

"En caso de una posible exposición en laboratorio, sería normal identificar a las personas que podrían haber estado expuestas y monitorearlas según el nivel de riesgo evaluado", dijo el doctor Malick Gibani, profesor asociado clínico de vacunología bacteriana en el Imperial College London.

La escala de cualquier programa de monitoreo dependería de "las circunstancias de la exposición y el número de personas potencialmente afectadas", dijo Gibani en un comentario escrito .

Ian Jones, profesor de virología en la Universidad de Reading, dijo que "la peste tiene una enorme historia y todavía está presente en muchas partes del mundo, incluida Rusia", aunque debido a las condiciones de vida modernas y los antibióticos, "su potencial es por lo tanto limitado".

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Matthew Lee contribuyó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.