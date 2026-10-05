Salinas reaparece en Harvard con charla para estudiantes

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El expresidente priista Carlos Salinas de Gortari reapareció en Harvard, en donde ofreció una conferencia ante alumnos que integran la Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Harvard (HUMAS, por sus siglas en inglés).

Salinas de Gortari, quien gobernó el país entre 1988 y 1994, participó en una charla titulada "Hablemos de México" junto a Diego Salazar, copresidente de HUMAS 2026-2027 y alumno de la Maestría en Administración Pública en la Harvard Kennedy School.

A diferencia de exmandatarios panistas como Vicente Fox o Felipe Calderón, el priista -al igual que Enrique Peña Nieto o Ernesto Zedillo, emanados de su partido- se ha mantenido lejos del ojo público durante los gobiernos de la autoproclamada Cuarta Transformación. Sus apariciones son contadas y no suele interactuar ante medios de comunicación o foros públicos.

Por su parte, el estudiante Diego Salazar compartió en redes sociales fotografías de la charla con el expresidente y agradeció su participación ante un auditorio conformado por el alumnado mexicano: "Presidente, muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros sus ideas y experiencias", expresó el joven.

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HUMAS es una organización fundada en 1992 que, de acuerdo con su propia plataforma, busca que académicos, estudiantes y líderes profesionales colaboren para representar y dialogar sobre México, reconociendo la relevancia económica, social y cultural de la comunidad mexicana en la vida cotidiana de los Estados Unidos.