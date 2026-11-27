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En medio de las celebraciones por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el pasado jueves cientos de familias se reunieron para conmemorar la gratitud, la reflexión y reconocer los valores primordiales de cada individuo.

Friendsgiving: celebración de amistad en el metro de Nueva York

A raíz de este evento que reúne a las familias, se popularizó en redes sociales una celebración llamada "Friendsgiving" (Acción de Gracias con amigos), un día dedicado a la amistad que inspiró a un grupo de creadores de contenido y voluntarios para salir a festejar en el metro de Nueva York con un festín que se hizo viral.

Con música, mesas, decoraciones y mucha comida, el grupo de creadores de contenido comandado por Christopher Dupree, Daniel Jean y Jodell Lewis, conocidos como "Joe Show", abordaron junto a su equipo un tren de la línea "L" con destino a Brooklyn para llevar un poco de fiesta a los usuarios de este transporte.

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Tradición anual y organización del evento

En redes sociales, rápidamente se hicieron virales los clips de las reacciones de los neoyorquinos que abordaban el tren, sin embargo, pocos saben que se trata de una tradición anual del grupo de influencers que llevan organizando este festín desde el 2019.

De acuerdo con algunas declaraciones de Jodell Lewis, la organización de este evento requiere de meses de planeación, ya que ha contado con la colaboración de reconocidos chefs y marcas patrocinadoras. Otro dato curioso de la peculiar iniciativa es que Lewis eligió específicamente la línea "L" del metro porque a menudo se sentía "deprimido" al usarla para ir al trabajo.