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México, Colombia y Brasil piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente

México, Colombia y Brasil expresan disposición para contribuir a procesos de paz y confianza en Medio Oriente.

Por El Universal

Marzo 13, 2026 09:36 a.m.
A
México, Colombia y Brasil piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente

México, Colombia y Brasil pidieron un cese al fuego inmediato en Medio Oriente, conflicto que suma ya dos semanas de ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En un comunicado conjunto, reiteraron "la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias".

Los tres países latinoamericanos añadieron que se deben abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación, ante el conflicto actual en México Oriente.

"Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto".

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