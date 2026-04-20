México cuestiona papel de ONU y propone replanteamiento

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha perdido fuerza y sostuvo que el organismo tiene que replantearse para cumplir con su función como constructora de paz.

"Hoy los conflictos existen y uno se pregunta dónde está la ONU", dijo.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que "tiene que replantearse, porque tiene que haber un área internacional a donde puedan acudir los gobiernos o los pueblos para poder atender cualquier conflicto".

Ante el próximo relevo en la Secretaría General de la ONU, la Presidenta explicó que también debe haber un replanteamiento en materia económica, "porque lo dijo el presidente Trump y nosotros estamos de acuerdo, tiene que haber una reducción de gastos también en Naciones Unidas".

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"Naciones Unidas se alimenta de los recursos de los Estados miembro, entonces no es para que la burocracia de Naciones Unidas viaje en primera clase, también tiene que haber una visión de austeridad y que cumpla con su principal función que es la construcción de la paz y la cooperación para el desarrollo", insistió.

Sheinbaum alista encuentro con alto comisionado de la ONU

Sheinbaum Pardo indicó que alista para el próximo miércoles, a las 10:00 horas en Palacio Nacional, un encuentro con Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el marco de su visita a nuestro país.

Apuntó que se le entregará un documento relacionado sobre las acciones para atender las desapariciones en México, "y además cómo es todo el mecanismo de derechos humanos en nuestro país".

Mencionó la mandataria federal que Türk ya ha tenido varias reuniones, tanto con distintas áreas de gobierno como con organizaciones civiles.

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"Él viene no solo a ver el tema de desaparecidos, sino también a conocer cómo es todo el mecanismo de derechos humanos en el país", dijo.

Visita oficial de Volker Türk en México

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó a través de sus redes sociales que se encuentra en México en una visita oficial en la que sostendrá encuentros con sociedad civil, autoridades, víctimas de violaciones graves y familias de personas desaparecidas, en un contexto marcado por la persistente crisis de derechos humanos en el país.

"Estoy aquí en México en una visita oficial para reunirme con sociedad civil, autoridades, víctimas de violaciones a los derechos humanos y familias de personas desaparecidas, y para abordar los desafíos de derechos humanos a nivel nacional, regional y global", publicó.

La visita ocurre en un escenario donde México enfrenta más de 110 mil personas desaparecidas, de acuerdo con registros oficiales, así como cuestionamientos internacionales por la impunidad, la militarización de la seguridad pública y los riesgos para periodistas y personas defensoras.

Durante su estancia, se prevé que Türk dialogue con colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y representantes del gobierno federal, además de revisar avances y pendientes en la implementación de recomendaciones emitidas previamente por la ONU en materia de derechos humanos.

Se espera que, al término de su visita, el Alto Comisionado emita un posicionamiento con observaciones y posibles recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para enfrentar los desafíos estructurales en materia de derechos humanos.