Netanyahu rechaza acusaciones de genocidio en Gaza en la ONU

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El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ocupó el centro del escenario en la Asamblea General de Naciones Unidas el jueves, rechazando las acusaciones de genocidio en Gaza y afirmando que la decisión de atacar a Irán fue una de las más fáciles que ha tomado en su vida.

Netanyahu califica las acusaciones de genocidio en Gaza como la “mentira del siglo”

Hamás dice que el grupo insurgente está listo para avanzar en las siguientes fases de un acuerdo de paz para Gaza, mientras que una alta funcionaria de la Unión Europea afirma que solo se ha recaudado una pequeña parte de los fondos necesarios para reconstruir el territorio.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias de Oriente Medio.

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Netanyahu califica las acusaciones de genocidio israelí en Gaza como “la mayor mentira del siglo”, afirmó Netanyahu a los líderes mundiales en un discurso desafiante ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

La aparición de Netanyahu en el recinto fue recibida con una mezcla de vítores, abucheos y salidas masivas. Decenas de delegados se retiraron y la mayoría de los asientos quedaron vacíos mientras hablaba.

“Si hay otros cobardes morales que aún no han abandonado el recinto, por favor háganlo ahora”, indicó el mandatario israelí.

Con la voz elevándose para enfatizar, Netanyahu manifestó que atacar a Irán “fue una de las decisiones más fáciles que he tenido que tomar” y denunció como “cobardes morales” a los delegados que abandonaron el recinto.

Abás se dirige a la ONU por video

El presidente palestino Mahmud Abás se vio obligado a dirigirse a la ONU en un video pregrabado después de que Estados Unidos volviera a negarle una visa para asistir a la Asamblea General.

La popularidad del líder de 90 años en su país y su relevancia en el extranjero han disminuido. Pero en sus declaraciones, Abás dejó claro que no tenía intención de quedar marginado ni en silencio.

“No abandonaremos nuestra patria, no aceptaremos el desplazamiento y no permitiremos que nadie decida nuestro futuro en nuestro nombre”, expresó Abás.

Aunque los líderes mundiales han invocado repetidamente la difícil situación de los palestinos en discursos a lo largo de la semana, Abás instó a la comunidad internacional a tomar medidas más tangibles contra Israel.

Fue el segundo año consecutivo en que a Abás se le negó una visa.

Hamás dice que está listo para avanzar en acuerdo de paz

Un portavoz de Hamás dijo que el grupo está listo para avanzar en las siguientes fases de un acuerdo de paz, después de que la Junta de Paz de Trump presentó un plan de seis meses y 2.450 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.

Hazem Qassem expresó la “plena disposición del grupo insurgente palestino para implementar la hoja de ruta de la Junta de Paz”, pero no mencionó ningún plan de desarme.

Israel sostiene que no permitirá que la reconstrucción avance hasta que Hamás se desarme.

El año pasado, Hamás aceptó un plan que incluye el desarme, pero desde entonces ha intercambiado acusaciones de violaciones del alto el fuego con Israel y ha acusado a Israel de violar el acuerdo al seguir ocupando gran parte de Gaza.

Una alta funcionaria de la Unión Europea afirmó que solo se han recaudado 1 mil millones de euros (1,100 millones de dólares) de los 71 mil millones (80,800 millones de dólares) que Naciones Unidas, el Banco Mundial y el bloque de 27 países estiman que se necesitan para reconstruir Gaza.

Hutíes afirman ataques en el suroeste de Arabia Saudí

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen dicen que han disparado decenas de misiles balísticos y drones contra la provincia saudí de Jazan.

El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, dijo que los rebeldes atacaron salas de operaciones, centros de mando, depósitos de armas y otros sitios militares saudíes. No especificó cuándo tuvieron lugar los ataques.

The Associated Press no pudo confirmar de forma independiente las afirmaciones de los hutíes.

Un portavoz militar saudí, el mayor general Turki al-Malki, apuntó que se interceptaron seis misiles balísticos dirigidos al puerto saudí de Yanbu, en el mar Rojo, y a la ciudad suroccidental de Taif.

En la ONU, el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, indicó que no le preocupaba una toma de control hutí de partes de Yemen, y que el gobierno es “muy capaz de defender el territorio que controla”.

Preguntado sobre la decisión de Estados Unidos de no involucrarse militarmente contra los hutíes, el príncipe eludió la cuestión. También se negó a decir si Arabia Saudí se uniría a los Acuerdos de Abraham, afirmando que la implementación completa del plan de paz para Gaza debe ocurrir antes que cualquier otra cosa.

La ONU pide acceso para ayuda humanitaria a civiles en Yemen

Naciones Unidas apeló a todas las partes enfrentadas en Yemen a garantizar que la ayuda humanitaria se entregue rápidamente, mientras los renovados combates entre los rebeldes hutíes respaldados por Irán y las fuerzas gubernamentales —que cuentan con el respaldo de Arabia Saudí— agravan la situación humanitaria.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró que quienes huyen de la violencia necesitan protección y acceso a alimentos, refugio y atención médica. Los combates terrestres, la artillería y los ataques aéreos han matado y herido al menos a 125 civiles desde principios de agosto. Türk pidió también la liberación de 73 empleados de la ONU detenidos por los hutíes en los últimos años.