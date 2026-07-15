logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Fotogalería

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Miles de evacuados por incendio cerca de París

Por AP

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
A
Miles de evacuados por incendio cerca de París
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NOISY-SUR-ÉCOLE, Francia.- Cientos de bomberos combatieron dos incendios el martes en el bosque de Fontainebleau, al sur de París, que han consumido casi 2.000 hectáreas (unos 4.900 acres) y obligaron a evacuar a 1.000 personas, informaron las autoridades locales.

      Incendios más grandes han estado devastando zonas del sur de Francia, pero el de Fontainebleau está excepcionalmente cerca de la región densamente poblada que rodea la capital francesa.

      Aviones cisterna se zambulleron repetidamente en el río Sena para recoger agua y sofocar las llamas — la primera vez que se han utilizado aeronaves de este tipo para combatir incendios en la región de París, señaló el jefe regional de bomberos.

      El humo cubrió las copas de los árboles y quedó suspendido en el aire el martes, mientras las autoridades intentaban controlar los incendios.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      No se han reportado muertes ni heridos.

      Dos detenidos en relación con los incendios de Fontainebleau

      Dos personas han sido detenidas en relación con los incendios de Fontainebleau, y otras dos detenidas por incendios en otras partes de Francia, dijo el martes el ministro del Interior, Laurent Nunez, en la televisión BFM. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Estados Unidos anuncia retiro de tropas en Irak para septiembre
      Estados Unidos anuncia retiro de tropas en Irak para septiembre

      Estados Unidos anuncia retiro de tropas en Irak para septiembre

      SLP

      AP

      El Pentágono ratificó el acuerdo para finalizar operaciones contra el Estado Islámico en Irak.

      Protestan en Nueva York por muertes de inmigrantes a manos del ICE
      Protestan en Nueva York por muertes de inmigrantes a manos del ICE

      Protestan en Nueva York por muertes de inmigrantes a manos del ICE

      SLP

      EFE

      Activistas y organizaciones proinmigrantes convocaron manifestaciones tras dos muertes recientes en Texas y Maine.

      Israel aprueba leyes que eximen a ultraortodoxos del ejército
      Israel aprueba leyes que eximen a ultraortodoxos del ejército

      Israel aprueba leyes que eximen a ultraortodoxos del ejército

      SLP

      AP

      La Knéset votó leyes que congelan arrestos y reconocen estudios religiosos como valor estatal.

      Gobierno de Trump ordena al ICE suspender paradas de tránsito tras tiroteos
      Gobierno de Trump ordena al ICE suspender paradas de tránsito tras tiroteos

      Gobierno de Trump ordena al ICE suspender paradas de tránsito tras tiroteos

      SLP

      AP

      El tiroteo ocurrió mientras agentes vigilaban una vivienda en Biddeford; la víctima tenía orden de expulsión.