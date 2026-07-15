Miles de evacuados por incendio cerca de París

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NOISY-SUR-ÉCOLE, Francia.- Cientos de bomberos combatieron dos incendios el martes en el bosque de Fontainebleau, al sur de París, que han consumido casi 2.000 hectáreas (unos 4.900 acres) y obligaron a evacuar a 1.000 personas, informaron las autoridades locales.

Incendios más grandes han estado devastando zonas del sur de Francia, pero el de Fontainebleau está excepcionalmente cerca de la región densamente poblada que rodea la capital francesa.

Aviones cisterna se zambulleron repetidamente en el río Sena para recoger agua y sofocar las llamas — la primera vez que se han utilizado aeronaves de este tipo para combatir incendios en la región de París, señaló el jefe regional de bomberos.

El humo cubrió las copas de los árboles y quedó suspendido en el aire el martes, mientras las autoridades intentaban controlar los incendios.

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No se han reportado muertes ni heridos.

Dos detenidos en relación con los incendios de Fontainebleau

Dos personas han sido detenidas en relación con los incendios de Fontainebleau, y otras dos detenidas por incendios en otras partes de Francia, dijo el martes el ministro del Interior, Laurent Nunez, en la televisión BFM.