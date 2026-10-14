Hutíes de Yemen intentan fabricar misiles con piezas chinas

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Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, intentan construir un nuevo sistema avanzado de misiles balísticos de alcance medio con ayuda de piezas chinas, según un nuevo informe publicado el miércoles por un grupo que rastrea el uso de armas en zonas de conflicto.

Informe revela apoyo chino en fabricación de misiles hutíes

El informe del grupo Conflict Armament Research, con sede en Reino Unido, surge mientras los hutíes, en su actual guerra con Arabia Saudí, demuestran una notable capacidad para causar estragos en una de las fuerzas militares mejor equipadas de Oriente Medio.

El armamento en desarrollo podría ayudar al grupo a atacar con mayor precisión a los saudíes e Israel. El hecho de recurrir a China también parece ser una señal de creciente independencia.

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Los rebeldes amplían su ambición, dice analista

Según el informe, los hutíes han intentado adquirir piezas clave de proveedores chinos que podrían utilizarse para fabricar una versión del misil iraní guiado de precisión Kheibar Shekan, que tiene un alcance de aproximadamente 2.000 kilómetros (1.200 millas).

"La ambición local de los hutíes en materia de fabricación va más allá de lo que se suponía anteriormente", afirmó Fabian Hinz, analista principal de Conflict Armament Research, una entidad de investigación especializada en rastrear el flujo de armas en zonas de guerra de todo el mundo. "Este tipo de piezas son muy específicas, y producirlas habría requerido información de diseño relacionada con el misil".

Hinz añadió que no se trata de "bienes que puedan usarse para distintas aplicaciones civiles".

La Embajada de China en Washington no respondió a una solicitud de comentarios.

China es un importante comprador de petróleo iraní y saudí y aprovechó sus vínculos con ambos países para mediar un acercamiento en 2023. Ha condenado una serie de ataques de los hutíes contra aeropuertos saudíes y ha pedido una desescalada de los combates.

El mes pasado, Arabia Saudí y el gobierno de Yemen lanzaron una campaña militar destinada a hacer retroceder a los hutíes del estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta comercial crucial de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes.

Interceptan envíos con componentes para misiles en Yemen

El informe de Conflict Armament se basó en información difundida por autoridades del gobierno yemení en julio, después de que funcionarios interceptaran dos envíos que incluían equipo sospechoso.

Los envíos se originaron en China y debían entregarse en Hodeidah, un puerto yemení que, según funcionarios israelíes, ha sido utilizado comúnmente por los iraníes como punto de transferencia de armas. China es responsable de la mayor proporción de los envíos incautados destinados a los hutíes, de acuerdo con informes de la ONU.

Entre las piezas halladas en la carga había componentes integrales para el funcionamiento de un misil. Incluían núcleos de aletas estabilizadoras, cierres traseros del motor cohete con acoples de tobera, e iniciadores del motor cohete.

La carga también contenía resina fenólica, un material utilizado para crear escudos térmicos ablativos. Estos escudos protegen a los misiles balísticos del intenso calor producido por el vuelo atmosférico a velocidades hipersónicas elevadas, según el informe.

Hinz indicó que la combinación de materiales dejaba claro que los hutíes pretendían ensamblar ese tipo específico de misil diseñado por Irán.

"Este tipo particular de sistema es muy difícil de contrabandear. Y no se pueden simplemente desarmar y volver a armar", afirmó.

El armamento hutí se ha vuelto más sofisticado

Los hutíes cobraron notoriedad hace más de 20 años como un grupo insurgente armado con armas de la era soviética y de Corea del Norte incautadas al ejército del gobierno yemení.

Pero con los años, el acceso del grupo a armamento avanzado se ha ampliado, y también su capacidad para amenazar a los países vecinos.

En el conflicto actual con Arabia Saudí, que ya ha durado varias semanas, los hutíes han disparado misiles balísticos y han utilizado ojivas maniobrables y drones de largo alcance. Anteriormente habían lanzado decenas de drones y misiles contra Israel, a más de 1.600 kilómetros (1.000 millas) de distancia.

Durante la última semana, lograron perforar el sólido sistema de defensa aérea del reino con ataques contra el aeropuerto internacional de Riad en los que murieron al menos 18 personas.

Irán podría encontrar valor en la redundancia

Irán ha sido un proveedor importante de planos y componentes para los hutíes. Pero obtener piezas más allá de Teherán podría ser crucial para el grupo.

"La redundancia es un activo, no un pasivo en la planificación militar", señaló Benham Ben Taleblu, director sénior del Programa de Irán en la Foundation for Defense of Democracies, un centro de estudios de Washington de línea dura. "Con un bloqueo sobre Irán en vigor, los hutíes se están diversificando".

Durante mucho tiempo, los rebeldes recibieron armas y materiales introducidos de contrabando desde Irán. Pero los envíos han cambiado y ahora con mayor frecuencia contienen componentes en lugar de armas completas.

Según una investigación publicada a principios de este año por The Century Foundation, un centro de estudios de Washington, el programa de armamento del grupo ha estado "cada vez más respaldado por una cadena de suministro híbrida y global atendida por una red de participantes, incluidos contrabandistas con conexiones tribales a través de Yemen y empresarios que operan desde centros de exportación en el este de China".

De acuerdo con la Unidad Antiterrorista de Adén de Yemen, fuerzas de seguridad alineadas con el gobierno yemení reconocido internacionalmente han interceptado repetidamente componentes de misiles y equipos de lanzamiento en el puerto de Adén.

Expertos en Yemen creen que los hutíes aún dependen de Irán para obtener componentes más sofisticados necesarios para fabricar misiles guiados, incluidos sistemas de navegación y control. Pero el grupo ha ampliado su capacidad para fabricar y ensamblar armas dentro del país en instalaciones ubicadas en lo profundo del territorio bajo su control.

"El movimiento hutí aún no puede fabricar sistemas de armas altamente complejos y... todavía depende en gran medida de Irán para obtener la tecnología y muchos elementos críticos", se indica en el informe de The Century Foundation. "El grupo ha alcanzado un punto de inflexión en sus capacidades y puede construir una proporción significativa de algunos sistemas de armas utilizando componentes importados".

Yehoshua Kalisky, investigador sénior del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, dijo que la cadena de suministro de los hutíes históricamente reflejaba la de otros aliados de Irán, incluidos Hamás y Hezbollah.

Irán está entre los países más avanzados del mundo en el desarrollo de misiles balísticos. Y tanto en Gaza como en Líbano, grupos armados respaldados por la República Islámica han introducido de contrabando materias primas, han recurrido a Irán para obtener componentes más sofisticados y han ensamblado ellos mismos las armas, explicó.

Kristian Ulrichsen, investigador sobre Oriente Medio en el Baker Institute, dijo que la creciente dependencia de los hutíes de componentes chinos podría tener implicaciones más amplias para la política en el Golfo.

"Ahora que la situación realmente se ha intensificado y se han visto estos ataques contra infraestructura y aeropuertos, podríamos ver más presión por parte de los saudíes", expresó, y señaló que China es el mayor socio comercial de Arabia Saudí.