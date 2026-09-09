Moscú sin intención de dañar a Europa

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KIEV, Ucrania.- El presidente ruso Vladímir Putin le aseguró el martes al presidente estadounidense Donald Trump en una llamada telefónica que Moscú no alberga intenciones agresivas hacia Europa, dijo un alto funcionario del Kremlin, después de que autoridades europeas culparan a Moscú de campañas de sabotaje en su territorio.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que los enviados de Estados Unidos que visitaron Kiev presentaron algunas "ideas muy buenas y valiosas" para poner fin a la guerra de 4 años y medio con Rusia, y agregó que espera reunirse con Trump en un plazo de dos semanas.

Pero Rusia sigue decidida a cumplir sus objetivos militares y cree que está cerca de ganar, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Sin embargo, los observadores ucranianos y occidentales creen que Moscú no ha podido lograr ningún progreso importante en la línea del frente.

La guerra aún podría prolongarse durante años mientras Rusia reconstituye sus fuerzas y su industria de defensa, dijo el subsecretario de Defensa de Estados Unidos Elbridge Colby.

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"Debemos estar preparados para un conflicto prolongado y para que las necesidades de Ucrania persistan en los meses y años venideros", dijo Colby en una reunión en línea de países que ayudan a Ucrania.

Los enviados de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff, visitaron Moscú y Kiev para sostener conversaciones separadas con Putin y Zelenskyy durante el fin de semana. Al parecer, las reuniones no produjeron ningún avance sustancial para poner fin a los combates, y ambos países reanudaron su guerra mortífera aérea después de una tregua de fin de semana en sus capitales por la visita de los enviados estadounidenses.

En los ataques murieron siete personas y 28 resultaron heridas en Kiev y la región circundante, dijeron las autoridades; Funcionarios de Rusia informaron de tres personas muertas y 13 heridas en áreas que controlan.

El Kremlin dice que la llamada entre Putin y Trump fue "constructiva" Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores de Putin, dijo que la conversación de una hora entre Putin y Trump fue "constructiva y bastante franca". Moscú tiene una visión positiva de los resultados de la visita de fin de semana de Witkoff y Kushner, agregó.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha hecho ningún comentario sobre la llamada.

Ushakov dijo a los periodistas que "ante las especulaciones sobre las supuestas intenciones hostiles de Rusia hacia los países europeos, se subrayó que no tenemos ningún plan agresivo respecto a Europa".

Esa afirmación contradice las versiones de las autoridades europeas sobre incidentes recientes, como la que hizo el gobierno alemán la semana pasada cuando culpó a Rusia de un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle en agosto usando un dron cargado con explosivos.