Muere Dolly Parton, leyenda del country

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Dolly Parton, el ícono de la música country cuya voz de vibrato ascendente, su composición conmovedora y sus trajes deslumbrantes definieron su ascenso desde una cabaña de madera en las montañas de Tennessee hasta la cima del estrellato y el reconocimiento, ha muerto. Tenía 80 años.

Parton falleció pacíficamente el martes en Nashville, Tennessee, según informó su representante en un comunicado. No se reveló la causa de la muerte.

Conocida por su figura curvilínea, sus enormes pelucas rubias y sus atuendos ajustados que acompañaban su ingenio autocrítico, fue una de las personalidades más queridas de la música y más allá: una celebridad poco común cuyo atractivo trascendió generaciones, geografías y la política.

Escribió cientos de canciones, incluidos clásicos como "Jolene", "Coat of Many Colors", así como "I Will Always Love You", que sumaron más de 100 millones de ventas en todo el mundo y más de 1.000 millones de reproducciones en línea.

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Su carrera estuvo marcada para siempre por su crianza como una de 12 hijos nacidos en lo que ella llamaba una familia de Tennessee "pobrísima". Fundó su organización educativa sin fines de lucro, Imagination Library, para enviar libros gratuitos a niños en Tennessee porque su padre, que dejó la escuela para trabajar en la granja, tuvo dificultades para aprender a leer.

Con una maleta llena de canciones, siguió a su tío, Bill Owens, también compositor, a Nashville después de graduarse de la secundaria en 1964. Fred Foster, quien produjo a Roy Orbison, Willie Nelson y otros, vio su potencial y logró que otros artistas grabaran sus canciones, además de grabar y publicar a Parton interpretando su propio material. Para mediados de la década de 1970, Parton era una reina de Nashville.

Colaboración clave

La sociedad de Parton con Porter Waggoner, una estrella de copete alto y delgadísimo con llamativos atuendos de pedrería, fue clave para su carrera. Perfeccionó sus habilidades de actuación en el programa de televisión de él y él abogó por ella para que consiguiera un contrato discográfico con RCA. Su primer dueto, "The Last Thing On My Mind", se lanzó en 1967, el mismo año en que ella inició su propia empresa editorial.

Aunque sus duetos solían ser grandes éxitos radiales, los sencillos en solitario de Parton no entraban tan alto en las listas al principio. Con Waggoner como coproductor, comenzó a ajustar su trino country hacia un estilo más pulido, con inclinación pop.

Consiguió su primer sencillo número 1 en solitario con "Joshua", y llegó al Top 5 con la balada "Coat of Many Colors", sobre cómo su madre cosió retazos de tela para hacer un abrigo que Parton llevaba "con tanto orgullo" incluso cuando sus compañeros se burlaban de ella por ser pobre. La canción, con sus referencias bíblicas y su oda al amor materno, más tarde se convirtió en un libro infantil y en una película para televisión. Logró en 1973 el éxito que hizo su carrera: "Jolene", un estándar de la música country con su ritmo constante y arremolinado.

Siguió a "Jolene" con un enorme éxito en 1974, "I Will Always Love You", una oda y despedida a Waggoner que la ayudó a ganar el premio de la Country Music Association a vocalista femenina del año de forma consecutiva en 1975 y 1976. Décadas después, la versión de Whitney Houston de "I Will Always Love You" se convirtió en un fenómeno para la banda sonora de su película de 1992 "The Bodyguard" ("El guardaespaldas"), y rompió récords de ventas. Houston ganó un Grammy por su interpretación en 1994, entregada por Parton.

De "9 to 5" a Hollywood y Broadway

En su primer papel importante en el cine, Parton actuó junto a Fonda y Tomlin como trabajadores de oficina que se rebelaban contra su jefe tiránico en "9 to 5". El crítico Roger Ebert la llamó una "estrella de cine nata" y la canción principal le valió dos premios Grammy y el puesto 78 en la lista del American Film Institute de las 100 mejores canciones de películas. Luego vinieron papeles protagónicos en "The Best Little Whorehouse In Texas" ("La mejor casita de placer") y "Steel Magnolias" ("Magnolias de acero").

Abró su parque temático Dollywood en el este de Tennessee, un gran motor económico en Appalachia que atrae turistas de todo el país, y desarrolló la Dollywood Foundation. Escribió libros y memorias, fue incorporado al Salón de la Fama de la Música Country y recibió un premio a la trayectoria de la Academia de la Grabación. Fue seleccionada para el Premio Humanitario Jean Hersholt de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en 2025.

Con 55 nominaciones al Grammy y 10 victorias, Parton es la tercera mujer más nominada en la historia de los Grammy, detrás de Beyoncé y Taylor Swift.