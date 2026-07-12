Mueren 15 turistas indios en naufragio

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Hanói, Vietnam.- Una embarcación turística que regresaba de un viaje a una isla en el sur de Vietnam se volcó el sábado, lo que provocó la muerte de 15 visitantes indios a menos de medio kilómetro de la costa, cuando los pasajeros gritaban pidiendo ayuda, indicaron autoridades y un testigo.

La lancha rápida transportaba a 32 turistas indios y cuatro tripulantes cuando se volcó el sábado por la tarde poco después de salir de la isla Hon May Rut Ngoai, que está cerca de Phu Quoc, la isla más grande de Vietnam.

"El bote ni siquiera había recorrido medio kilómetro cuando simplemente se volcó", dijo por teléfono a The Associated Press Ashish Kumar, un indio que presenció el accidente. "Gritamos: ´¡Ayuda! ¡Ayuda!´"

Dijo que al menos algunos de los pasajeros estaban en un viaje de empresa organizado por su empleador, que fabricaban teléfonos inteligentes y otros aparatos electrónicos.

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Lava International de India, un fabricante de teléfonos inteligentes y electrónica de consumo, confirma que algunos de sus empleados y socios de canal estaban entre los involucrados en el accidente.

Testigos dijeron a VN Express que algunas personas estaban atrapadas dentro de la embarcación volcada. Imágenes en la televisión vietnamita muestran mar agitado y fuertes vientos cuando los equipos de rescate lanzaban salvavidas a las personas en el agua. Motos acuáticas trasladaban a los sobrevivientes de regreso a la costa y personas en la playa brindaban primeros auxilios.

Veintiún personas fueron rescatadas, y se recuperaron todos los cuerpos de los fallecidos, indicaron las autoridades. Los heridos fueron trasladados a hospitales.

El primer ministro indio Narendra Modi expresó sus condolencias por la tragedia.