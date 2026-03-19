Netanyahu evita fijar plazos para la ofensiva contra Irán
El primer ministro israelí destacó que no se cuenta el tiempo sino los objetivos cumplidos
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, evitó este jueves establecer un calendario para el fin de la ofensiva contra Irán y aseguró que su Gobierno "no está contando los días", en su segunda rueda de prensa desde el inicio de la campaña hace 20 días.
"Creo que tenemos objetivos que debemos lograr, y no estamos contando los días", afirmó el mandatario.
Netanyahu aseguró que, tras 20 días de ofensiva, Israel está "ganando e Irán está siendo diezmado", señalando lo que describe como un daño significativo a las capacidades militares de Teherán, en particular a sus programas nucleares y de misiles balísticos.
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