ChatGPT se actualiza: esto es todo lo nuevo que puedes hacer

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ChatGPT acaba de presentar una serie de nuevas funciones para facilitar la interacción con los usuarios. Esta actualización reúne varias herramientas, que van desde transformar una fotografía para darle el estilo de otra época hasta convertir un boceto sencillo en una imagen terminada.

OpenAI actualización ChatGPT funciones

Si quieres conocer todo lo que ahora te permite hacer, en Techbit de EL UNIVERSAL te damos los detalles.

ChatGPT Imágenes 2.5 mejora edición fotográfica

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Una de las principales novedades es ChatGPT Imágenes 2.5, enfocada en mejorar la creación y edición de fotografías.

De acuerdo con OpenAI, esta versión ofrece detalles más nítidos, iluminación más natural, texturas más ricas y una edición más precisa.

Para que te des una idea, con dicha herramienta ahora puedes solicitarle a la IA cambios específicos en una imagen, sin tener que modificar todos sus elementos.

Otra de sus ventajas es que puede mantener con mayor exactitud los rasgos de una persona o los detalles de una imagen, mientras le aplicas diferentes estilos o transformaciones.

Sin duda, es una gran función para experimentar con distintas versiones en una foto y conservar las características que la hacen tan única.

Nueva voz y GPT-6 Astra en ChatGPT

La actualización presenta una nueva voz de ChatGPT, con la que se pretende ofrecer una interacción más natural.

La puedes activar para practicar un idioma, ensayar una presentación, platicar alguna idea en voz alta o para mantener una conversación oral, mientras consultas contenido escrito dentro del mismo chat.

Asimismo, con la actualización de voz, ChatGPT ahora puede utilizar GPT-5.6 o GPT-6 Astra, ello para realizar búsquedas o responder preguntas que requieren mayor razonamiento.

Eso sí, es importante mencionar que esta última función depende del plan y de la configuración de la cuenta.

ChatGPT Salud

La tercera novedad es ChatGPT Salud, que se trata de una experiencia diseñada para ayudar a entender información relacionada con el bienestar, por ejemplo, datos de sueño y actividad, resultados de laboratorios y o preparación para una cita médica.

Y por si fuera poco, esta herramienta ofrece la posibilidad de conectar Apple Salud o registros médicos compatibles para trabajar con su información.

¡Ojo! Para usarla también depende del tipo de cuenta, producto y región. En ese sentido, te recomendamos revisar si la tienes disponible.

Y recuerda que este tipo de funciones no sustituyen la valoración con un especialista en salud.

GPT-6 Astra

Por fin llega GPT-6 Astra, presentado por OpenAI como un nuevo avance en Inteligencia Artificial. Al igual que otras novedades, su disponibilidad depende del producto y del plan contratado.

Actualmente, GPT-6 Pro (basado en GPT-6 Astra) se encuentra disponible en ciertos planes básicos del asistente virtual; mientras que los planes Plus ya cuentan con Astra en ChatGPT Work y Codex.

Sketch

Y finalmente, con la actualización aparece Sketch. Dicha función permite realizar un boceto directamente en ChatGPT para utilizarlo como referencia y convertir esa idea inicial en una imagen, con texturas, iluminación y otros detalles específicos.

Y tú, ¿ya sabes qué función nueva de ChatGPT vas a probar?