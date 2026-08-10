No hallan ébola en barco en cuarentena

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Kinshasa, RDC.- Las autoridades sanitarias reportaron que no se han detectado casos de ébola entre los pasajeros de una embarcación fluvial que fue puesta en cuarentena cerca de Kinshasa.

La confirmación alivió la preocupación de que el poco frecuente virus Bundibugyo pudiera propagarse a la capital congoleña.

Más de 200 pasajeros de la embarcación fueron puestos en cuarentena el jueves en el puerto de Maluku, a 65 kilómetros de Kinshasa, después de que un viajero que había estado previamente a bordo muriera con síntomas compatibles con el virus del ébola.

Equipos especializados del Ministerio de Salud fueron desplegados en Maluku para examinar a todas las personas a bordo de la embarcación. El ministerio indicó que a quienes presentaban síntomas sospechosos se les tomaron muestras y se enviaron a un laboratorio para su análisis.

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República Democrática del Congo enfrenta un brote de ébola considerado como el más rápido de la historia en términos de transmisión, con 4.200 casos confirmados desde que comenzó en mayo, incluidos más de 1.900 fallecimientos.

El pasajero de la embarcación fluvial enfermó y desembarcó hace casi tres semanas en Pimu, en la provincia de Mongala, a más de 1.000 kilómetros de Kinshasa a lo largo del río Congo, manifestó el jueves el director general de Africa CDC, Jean Kaseya.