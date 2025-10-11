Nobel de la Paz para Machado

Oslo, Noruega.- La líder opositora venezolana María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz el viernes debido a su lucha para lograr una transición democrática en la nación sudamericana, ganando reconocimiento como una mujer “que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

La excandidata presidencial es una “figura clave y unificadora” en una oposición que antes estaba profundamente dividida frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro, afirmó Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

“En el último año, la señora Machado se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad”, apuntó Watne Frydnes. “A pesar de las graves amenazas contra su vida, se ha quedado en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas. Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten”.

Machado, honrada y agradecida

“Esto es algo que el pueblo venezolano se merece”, dijo Machado en una conversación telefónica con el Comité Noruego del Nobel. “Soy solo parte de un gran movimiento (...) Me siento honrada, agradecida y privilegiada no solo por este reconocimiento, sino también por formar parte de lo que está sucediendo hoy en Venezuela”.

“Creo que estamos muy cerca de lograr, por fin, la libertad para nuestro país y la paz para la región”, agregó al tiempo que señaló que “a pesar de que enfrentamos la violencia más brutal, nuestra sociedad ha resistido” e insistió en optar por la lucha pacífica. “Creo que el mundo entenderá ahora lo urgente que es, por fin, tener éxito”.

Machado, que cumplió 58 años esta semana, iba a medirse a Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno la descalificó. Machado pasó a la clandestinidad y no ha sido vista en público desde enero.

Machado fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes elaboradas por la revista Time en abril. El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, escribió su artículo, en el que la describió como “la Dama de Hierro venezolana” y “la personificación de la resiliencia, la tenacidad y el patriotismo”.

Machado se convierte en la 20ma mujer en ganar el Nobel de la Paz, de las 112 personas que han sido reconocidas.

Los gobiernos de Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Argentina, Panamá, Francia, Colombia, Alemania, Portugal, así como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, han felicitado a Machado por recibir el Nobel.