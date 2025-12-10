Nueva ola de denuncias de acoso sacude a España

Dos nuevos casos de acusaciones de acoso sexual se hicieron públicos este miércoles en España contra dos alcaldes, sumándose al escándalo que la semana pasada involucró a un asesor de un alto cargo de Presidencia del Gobierno. La situación abrió una nueva oleada de denuncias que alcanza a figuras del PSOE y del PP, reavivando el debate sobre el acoso que enfrentan las mujeres en la vida política.

Un hombre de confianza de Sánchez, implicado

El Gobierno español destituyó a Antonio Hernández, director del Departamento de Coordinación Política del Gabinete de Presidencia, tras las denuncias contra su superior, el exasesor Paco Salazar.

Salazar, cercano al presidente Pedro Sánchez, volvió a la escena pública luego de que elDiario.es revelara que dos denuncias internas desaparecieron del sistema del PSOE, supuestamente por un "error informático". Las militantes describieron un ambiente laboral "irrespirable", con lenguaje "hipersexualizado" y conductas como simular felaciones.

Sánchez negó encubrimiento y sostuvo que el feminismo le "da lecciones todos los días" al partido: "Pedimos perdón y actuamos en consecuencia".

Otro caso dentro del PSOE

Ese mismo día se conoció otra denuncia: la dirigida contra José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y líder del PSOE en Galicia. La cadena Cuatro difundió capturas enviadas al canal interno de denuncias donde se asegura que Tomé "lleva tiempo acosando a mujeres del partido" y, en otra conversación, sugiere "una recompensa" a cambio de una plaza.

El dirigente negó los señalamientos, pero el PSOE confirmó una denuncia anónima y abrió investigación. Finalmente, Tomé anunció su dimisión como presidente de la Diputación, aunque seguirá como alcalde de Monforte de Lemos.

La oposición, también señalada

Las denuncias alcanzaron al PP: el PSOE llevó al Tribunal Supremo una acusación contra José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, por presunta malversación, tráfico de influencias y acoso sexual.

Según la denuncia, el alcalde habría acosado a dos excompañeras y luego intentado comprar su silencio con cargos municipales y en una residencia de mayores. Landaluce afirmó su "absoluta inocencia", acusó al PSOE de oportunismo y anunció su renuncia a la presidencia del PP local, aunque no dejará sus cargos institucionales.

Un episodio que se repite

Esta cadena de denuncias aparece un año después de la dimisión de Íñigo Errejón, figura de Sumar, tras múltiples testimonios por comportamientos machistas y una denuncia penal presentada por la actriz Elisa Mouliáa por agresión sexual.