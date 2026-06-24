Nuevas sanciones de EU a empresas cubanas

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SAN JUAN.- Estados Unidos impuso nuevas sanciones el martes a empresas estatales cubanas que, según analistas, podrían ahuyentar a inversionistas extranjeros y profundizar la ya grave crisis económica en el país caribeño.

El secretario de Estado, Marco Rubio , indicó que las sanciones están dirigidas a cinco entidades cubanas, tres de ellas vinculadas al Grupo de Administración Empresarial SA, un conglomerado empresarial operado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Más conocido como GAESA, se cree que controla casi el 40% del producto interno bruto de la isla. Al comenzar el 2024, contaba con 14.500 millones de dólares en reservas líquidas.

"La situación en Cuba se está deteriorando mientras el corrupto, brutal y antiestadounidense régimen comunista de la isla sigue dando prioridad a su control total por encima de la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano", escribió Rubio.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, acusó a las "élites del régimen" de usar GAESA para "robar los pocos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje, en lugar de destinarlos a escuelas.

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