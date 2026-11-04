Nuevo sismo sacude a Colombia

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BOGOTÁ.- Un sismo de magnitud 5.4 sacudió el martes al centro-oeste de Colombia dejando al menos dos personas heridas, daños en viviendas y causando zozobra en la población que recuerda un devastador terremoto registrado en agosto.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo a las 04.13 hora local (09.13 GMT) y tuvo epicentro en el municipio de Rioblanco, en el departamento de Tolima, a una profundidad de 10 kilómetros.

La gobernación del Tolima aseguró en un comunicado que una persona resultó herida por el colapso de un muro de una vivienda en Chaparral, a unos 50 kilómetros de Rioblanco, por lo que fue trasladada a un hospital.

Más tarde, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres elevó a dos el número de lesionados, detallando que una persona fue atendida por ataque de pánico en Chaparral. Mientras que 10 viviendas resultaron averiadas en Tolima, la mayoría en Chaparral.

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El Servicio Geológico Colombiano ubicó por su parte el epicentro del sismo en Chaparral, un poblado con una "actividad sísmica destacada" desde el 20 de diciembre, que ha registrado características de enjambre —secuencia de sismos concentrados en una misma región—, por lo que desde entonces han registrado en esa zona más de 1.632 sismos superiores a 2.

"Tolima está atravesado por diferentes fallas geológicas activas, que pueden generar este tipo de actividad sísmica", agregó el Servicio Geológico Colombiano.

El sismo se sintió también en Ibagué, la capital del Tolima, donde fue identificado daño estructural en un edificio; Bogotá, donde algunos residentes de edificios evacuaron en la madrugada, Cali, en el suroeste, y Armenia, en el centro-este.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo aseguró que continuaba el escaneo de información para identificar novedades, sin embargo, indicaron que no se reportaron afectaciones en vías, escuelas, centros de salud ni puentes.

Colombia aún se recupera del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, el alcalde registrado en lo que va del siglo, que cobró la vida de más de 330 personas y afectó la infraestructura en 16 departamentos.