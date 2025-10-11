Ofensiva en Kiev deja al menos 20 heridos

Kiev, Ucrania.- Ataques aéreos rusos con drones y misiles causaron al menos 20 heridos en Kiev, así como daños en edificios residenciales y apagones en gran parte de Ucrania en las primeras horas del viernes, informaron las autoridades. Además, un niño falleció en ataques separados en el sureste del país.

En el corazón de la capital ucraniana, los equipos de rescate sacaron a más de 20 personas de un edificio de apartamentos de 17 pisos mientras las llamas envolvían la sexta y la séptima planta. Cinco personas fueron hospitalizadas y otras fueron atendidas en el lugar, de acuerdo con las autoridades.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Moscú de atacar las ciudades ucranianas en respuesta a los fracasos en el frente oriental. “No pueden mostrar nada en el campo de batalla. Todo lo que pueden hacer es atacar nuestro sector energético... y atacar nuestras ciudades”, dijo a los periodistas el viernes por la noche.

Los residentes de un distrito central de Kiev que sufrieron uno de los ataques describieron una escena de caos durante el ataque nocturno.

“Todo el mundo estaba durmiendo y de pronto se oyó un ruido muy fuerte, estaba claro que algo venía volando. Logré tirar de la manta sobre mi cabeza y luego se produjo el impacto: rompió las ventanas, y el vidrio salió disparado hasta casi la puerta”, contó a The Associated Press Tetiana Lemishevska, una vecina de 61 años.

“El fuego estaba en el sexto o séptimo piso al principio, y las llamas subieron rápidamente y se extendieron a otros pisos. Así que todos los que pudieron salir del edificio sin saber cómo terminaría todo”, agregó.

La primera ministra, Yuliia Svyrydenko, describió la ofensiva como “uno de los mayores ataques concentrados” contra la infraestructura energética del país.