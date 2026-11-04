Oleada de detenciones y renuncias en Serbia
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
BELGRADO, Serbia.- Detenciones, renuncias, cambios de bando, intentos de destruir pruebas de irregularidades.
Las noticias han llegado a tal ritmo tras la derrota electoral del exmandatario serbio Aleksandar Vucic el 25 de octubre que se ha creado un sitio web apodado "colapso del sistema", en el que una IA incorpora la información en tiempo real.
Desde estudiantes de secundaria que acusaron a su director de tirar documentación hasta el cierre de un banco vinculado por medios locales al ahora desalojado Partido Progresista Serbio de Vucic, el giro de los acontecimientos se ha mantenido en vilo al público serbio en la semana posterior a las elecciones.
Los informes algo caóticos se consideran una señal de que el sistema de poder cuidadosamente construido por Vucic se está derrumbando con rapidez tras la sorprendente victoria de un movimiento estudiantil en las elecciones parlamentarias anticipadas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los ganadores de la Lista de Estudiantes aún no han asumido formalmente el poder en la administración del gobierno, los organismos de seguridad y el ejército. Pero el cambio sísmico en el poder está empujando.
no te pierdas estas noticias
Deb Haaland hace historia al ganar la gubernatura de Nuevo México
EFE
La demócrata y exsecretaria de Interior se convierte en la primera mujer indígena en liderar un estado
Jueza federal bloquea deportación de afganos en Nueva York
AP
Legisladores y organizaciones advierten que deportar afganos podría exponerlos a tortura o muerte.
Óscar Puente renuncia tras choque mortal de tren en Madrid
AP
Accidente en trenes de alta velocidad reaviva preocupaciones sobre seguridad y provoca renuncia ministerial.