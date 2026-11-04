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Oleada de detenciones y renuncias en Serbia

Por AP

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Oleada de detenciones y renuncias en Serbia
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      BELGRADO, Serbia.- Detenciones, renuncias, cambios de bando, intentos de destruir pruebas de irregularidades.

      Las noticias han llegado a tal ritmo tras la derrota electoral del exmandatario serbio Aleksandar Vucic el 25 de octubre que se ha creado un sitio web apodado "colapso del sistema", en el que una IA incorpora la información en tiempo real.

      Desde estudiantes de secundaria que acusaron a su director de tirar documentación hasta el cierre de un banco vinculado por medios locales al ahora desalojado Partido Progresista Serbio de Vucic, el giro de los acontecimientos se ha mantenido en vilo al público serbio en la semana posterior a las elecciones.

      Los informes algo caóticos se consideran una señal de que el sistema de poder cuidadosamente construido por Vucic se está derrumbando con rapidez tras la sorprendente victoria de un movimiento estudiantil en las elecciones parlamentarias anticipadas.

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      Los ganadores de la Lista de Estudiantes aún no han asumido formalmente el poder en la administración del gobierno, los organismos de seguridad y el ejército. Pero el cambio sísmico en el poder está empujando.

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