ONU condena los últimos ataques rusos contra Ucrania

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El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este lunes a través de su portavoz los últimos ataques rusos contra Ucrania y volvió a pedir una desescalada "urgente" del conflicto.

"Cualquier ataque contra la población civil e infraestructuras civiles, independientemente de donde se produzcan, constituye una clara violación del derecho internacional humanitario y debe cesar de inmediato", expresó en su rueda de prensa diaria el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Al menos catorce personas murieron en Kiev y otras seis perdieron la vida en la localidad de Vishneve, a unos dos kilómetros al suroeste de la capital de Ucrania, según el balance ofrecido este lunes por las autoridades ucranianas.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó en su cuenta de Telegram que el balance de muertos por el ataque en la capital subió a 14, mientras que 56 personas resultaron heridas, entre ellos siete niños.

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Por lo que respecta a Vishneve, el ministro del Interior ucraniano, Igor Klimenko, explicó que más de 500 personas habían sido evacuadas en el momento en que publicó su parte por riesgo de una "segunda detonación" en la zona.

Estos ataques tienen lugar en la víspera del comienzo de la cumbre anual de la OTAN, que se celebra este martes y miércoles en Ankara.

Dujarric recalcó hoy que el secretario general "reitera su llamamiento a una desescalada urgente que conduzca a un alto el fuego total, inmediato e incondicional".

Además, indicó que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate de personas "que podrían seguir atrapadas entre los escombros".

"Las oenegé locales y los agentes y organismos de la ONU siguen prestando primeros auxilios, apoyo médico y psicológico y otros tipos de asistencia tras estos ataques", señaló.