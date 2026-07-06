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LOS "BÁRBAROS" TOMAN EL BRONCE

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Horarios y canales para ver octavos de final

Estados Unidos y Bélgica disputan su pase a cuartos en Seattle, con transmisión exclusiva en ViX Premium.

Por El Universal

Julio 06, 2026 12:26 p.m.
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Horarios y canales para ver octavos de final
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      de Norteamérica 2026 con dos partidazos.
      Los octavos de final siguen su curso y hoy cuatro selecciones se juegan su destino en el Mundial.
      Portugal, España, Estados Unidos y Bélgica salen a escena, con el objetivo de conseguir uno de los boletos para los cuartos de final que todavía quedan disponibles.
      Los Lusos, la Roja, las Barras y las Estrellas y los Diablos Rojos quieren unirse a Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra como parte de los mejores ocho países de la justa mundialista.
      El estadio de Dallas y el de Seattle serán los escenarios donde se definirá qué escuadras avanzarán a la siguiente ronda.
      En la casa de los Cowboys de la National Football League (NFL), la Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrentará a la España de Lamine Yamal, en un duelo que promete un sinfín de emociones.
      Las dos selecciones necesitan avanzar a la próxima instancia porque quedar eliminada significaría un fracaso.
      En el otro duelo, en la casa de los Seahawks de la NFL, Estados Unidos y Bélgica medirán fuerzas para superar los octavos de final.
      Los estadounidenses tratarán de ser el mejor anfitrión de Norteamérica 2026, ya que México y Canadá no fueron capaces
      Horarios y canales para ver EN VIVO HOY los partidos de octavos de final del Mundial 2026
      Portugal vs España
      Fecha: Lunes 6 de julio
      Hora: 13:00
      Estadio: Dallas
      Transmisión: Azteca 7/Canal 5/TUDN/ViX Premium (Pase Mundial 2026)

      Estados Unidos vs Bélgica
      Fecha: Lunes 6 de julio
      Hora: 18:00
      Estadio: Seattle
      Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026).

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