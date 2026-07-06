Horarios y canales para ver octavos de final
Estados Unidos y Bélgica disputan su pase a cuartos en Seattle, con transmisión exclusiva en ViX Premium.
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Estelunes 6 de julio , continúa la actividad de la Copa del Mundo
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de Norteamérica 2026 con dos partidazos.
Los octavos de final siguen su curso y hoy cuatro selecciones se juegan su destino en el Mundial.
Portugal, España, Estados Unidos y Bélgica salen a escena, con el objetivo de conseguir uno de los boletos para los cuartos de final que todavía quedan disponibles.
Los Lusos, la Roja, las Barras y las Estrellas y los Diablos Rojos quieren unirse a Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra como parte de los mejores ocho países de la justa mundialista.
El estadio de Dallas y el de Seattle serán los escenarios donde se definirá qué escuadras avanzarán a la siguiente ronda.
En la casa de los Cowboys de la National Football League (NFL), la Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrentará a la España de Lamine Yamal, en un duelo que promete un sinfín de emociones.
Las dos selecciones necesitan avanzar a la próxima instancia porque quedar eliminada significaría un fracaso.
En el otro duelo, en la casa de los Seahawks de la NFL, Estados Unidos y Bélgica medirán fuerzas para superar los octavos de final.
Los estadounidenses tratarán de ser el mejor anfitrión de Norteamérica 2026, ya que México y Canadá no fueron capaces
Horarios y canales para ver EN VIVO HOY los partidos de octavos de final del Mundial 2026
Portugal vs España
Fecha: Lunes 6 de julio
Hora: 13:00
Estadio: Dallas
Transmisión: Azteca 7/Canal 5/TUDN/ViX Premium (Pase Mundial 2026)
Estados Unidos vs Bélgica
Fecha: Lunes 6 de julio
Hora: 18:00
Estadio: Seattle
Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026).
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