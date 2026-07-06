Horarios y canales para ver octavos de final

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decon dos partidazos.Lossiguen su curso y hoyseen el Mundial.salen a escena, con el objetivo de conseguir uno de los boletos para losque todavía quedan disponibles.Los, las Barras y las Estrellas y losquieren unirse a Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra como parte de losde la justa mundialista.Ely el deserán los escenarios donde se definirá qué escuadras avanzarán a laEn la casa de losde la National Football League (NFL), lade Cristiano Ronaldo se enfrentará a lade Lamine Yamal, en un duelo que promete un sinfín de emociones.Las dos seleccionesa laporque quedar eliminada significaría unEn el otro duelo, en la casa de losde la NFL,medirán fuerzas para superar losLos estadounidenses tratarán de ser elde, ya queno fueron capacesHorarios y canales para ver EN VIVO HOY los partidos dedel Mundial 2026vsFecha:Hora:Estadio:Transmisión:/Canal 5/vsFecha:Hora:Estadio:Transmisión:).