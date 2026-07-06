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Ejército mexicano ha recuperado 80 cuerpos en Venezuela

El agrupamiento Yumare, con 264 militares mexicanos, ha rescatado personas y recuperado cuerpos

Por El Universal

Julio 06, 2026 12:11 p.m.
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Ejército mexicano ha recuperado 80 cuerpos en Venezuela
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que dos barcos mexicanos ya partieron rumbo a Venezuela con víveres y ayuda humanitaria que se han recolectado para apoyar a la población damnificada tras los fuertes sismos que se registraron en ese país.

      Acciones de la autoridad

      La mandataria federal destacó el agrupamiento "Yumare", compuesto por 264 militares mexicanos, quienes han podido rescatar dentro de los escombros a dos personas, un can, y han recuperado 80 cuerpos.

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      Indicó que se han realizado mil 988 consultas médicas, una intervención quirúrgica; se han entregado 13.1 toneladas de medicamentos; ocho plantas generadoras de electricidad, así como 71.2 toneladas de insumos.

      "Ya salieron dos barcos para Venezuela que llevan insumos de distinto tipo, tanto de colectas que se hicieron en nuestro país, civiles como también de gobierno de los estados que van para allá. Tienen medicamentos y alimentos no perecederos y algunos otros insumos", detalló.

      En Palacio Nacional, la Mandataria federal destacó que el equipo mexicano fue condecorado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su apoyo en los labores de rescate.

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