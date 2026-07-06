Impunidad, en 92% de homicidios dolosos en SLP

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Si bien, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo evaluación favorable en algunos indicadores del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026, en el 2024 San Luis Potosí mantuvo porcentajes altos en la "cifra negra" y la impunidad en el delito de homicidio doloso.

De acuerdo con la investigación elaborada por la organización 'Impunidad Cero', San Luis Potosí, Michoacán y Puebla superan el 60 por ciento de efectividad en las salidas alternas de los procesos penales. En el caso potosino, principalmente porque no ejerció la acción penal.

Destacó que presentó la mayor probabilidad de esclarecimiento, con 4.66 %, seguido de Guanajuato, con 4.45 %, y de Michoacán, con 4.11 %, sin embargo, la organización remarcó que, aunque estos tres estados encabezan el ranking nacional, "sus valores siguen siendo bajos en términos absolutos".

Al igual que sucede a nivel nacional y en los demás estados del país, hasta el 2024 solo se denunció el 9.4 por ciento de los delitos cometidos o "cifra negra", es decir, nueve de cada 10 delitos no llegan a ser denunciados en territorio potosino.

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"A pesar de que se estima que cada año ocurren alrededor de 30 millones de delitos en el país, la proporción que llega a ser denunciada es consistentemente baja, fluctuando entre 9.6 % y 11 %", alerta Impunidad Cero.

Pese a ser fiscalía con mayor probabilidad de esclarecimiento del país, la impunidad acumulada en el homicidio doloso es del 92.2 por ciento, es decir, nueve de cada 10 asesinatos en la entidad quedan impunes.