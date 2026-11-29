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TAIPEI, Taiwán.- El partido gobernante de Taiwán sufrió la derrota en la contienda por la alcaldía de Taipéi el sábado, pero declaró la victoria en nueve de las 22 ciudades y condados de la isla en unas elecciones locales seguidas de cerca por China.

La capital ha sido tradicionalmente un bastión del opositor Partido Nacionalista, también conocido como el Kuomintang o KMT, que favorece lazos más estrechos con China, cuyo gobierno afirma que Taiwán es parte de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para anexarlo. El KMT también retuvo la vecina ciudad Nueva Taipéi, una de las 10 ciudades y condados que conservó en las elecciones del sábado, según la semioficial Agencia Central de Noticias.

Aunque no se habían contabilizado todos los votos, se habían contado suficientes para que los candidatos declararan la victoria. Otros dos condados estaban demasiado reñidos como para proyectar un ganador el sábado por la noche.

Los resultados en general fueron una victoria modesta para el Partido Progresista Democrático, señaló Chen Shihmin, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Taiwán en Taipéi.

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"Este resultado permitirá que el PPD esté unido para apoyar al (presidente) Lai Ching-te cuando busque otro mandato en 2028", subrayó.