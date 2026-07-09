OPS alerta riesgos sanitarios tras terremotos en Venezuela

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CARACAS (AP) — La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió el jueves que los principales riesgos sanitarios tras los dos mortíferos terremotos que azotaron el 24 de junio a Venezuela pueden provenir de la interrupción de servicios médicos rutinarios, el limitado acceso a las vacunas y deficiencias en el acceso a servicios como el agua.

OPS alerta riesgos para la salud tras terremotos en Venezuela

"En las próximas semanas, los mayores riesgos para la salud podrían derivarse no solo de las lesiones causadas por los terremotos, sino también de las interrupciones en los servicios de salud, las condiciones de acceso a la atención médica, las deficiencias en el agua y el saneamiento, y el acceso a la vacunación y la atención médica rutinaria", dijo Jarbas Barbosa, director de la OPS, en una videoconferencia de prensa desde Washington.

La OPS y el Ministerio de Salud de Venezuela mantienen una estrecha colaboración para detectar cualquier brote de enfermedades en los refugios dispuestos tras los terremotos, informó el organismo de salud de la región.

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"Las enfermedades más comunes en los albergues son las respiratorias debido a la gran cantidad de personas que se congregan en un espacio relativamente pequeño. Por lo tanto, cualquier enfermedad que se transmita por vía respiratoria, como la gripe, por ejemplo, puede propagarse con mayor rapidez. Otras enfermedades se deben a la falta de acceso a agua potable y a alimentos insalubres o inadecuados, así como a otras afecciones", insistió Barbosa.

Daños en hospitales y profesionales afectados tras sismos en Venezuela

Armando Denegri, representante OPS en Venezuela, por su parte, señaló que hasta el momento se "habla de que tres hospitales han sufrido daños estructurales y fueron evacuados". Otros 24 sufrieron daños que afectaron "transitoriamente su funcionalidad y que fueron en buena parte reparados para mantener esta funcionalidad básica", agregó.

Se informó también que "el 50% de los profesionales de la salud de La Guaira se vieron afectados directamente. Algunos desaparecieron, algunos fallecieron, otros se vieron muy afectados por la crisis, impactando a sus familias", resaltó Denegri, sin dar otros detalles.

De acuerdo con estimaciones de la OPS se necesitan unos 24 millones de dólares para ayudar a cubrir las necesidades urgentes de salud hasta fin de año. Ese monto "nos permitirán mantener los servicios de salud, apoyar la rehabilitación y restaurar la funcionalidad de las instalaciones", destacó Barbosa.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa norte de Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Fueron de los más fuertes que se haya percibido en el país sudamericano en más de un siglo.

En Caracas y los estados vecinos de La Guaira y Miranda, según cifras divulgadas el jueves por las autoridades venezolanas, los sismos dejaron 3.889 muertos y 16.740 heridos. La mayoría de las muertes ocurrieron en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Caracas.

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha estimado que los terremotos dejaron a unas 18.000 personas sin hogar. Los desplazados ahora viven en escuelas, parques, plazas y otros espacios públicos.