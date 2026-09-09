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Ordena Hungría salida de diplomáticos rusos

Por AP

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Ordena Hungría salida de diplomáticos rusos
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      BUDAPEST, Hungría.- Hungría ordenó a 10 miembros de la delegación diplomática de Rusia que abandonaran el país por actividades consideradas inaceptables para diplomáticos, afirmó el martes el gobierno, y Rusia dijo que planeaba responder.

      El embajador ruso fue informado de que "según el análisis de las autoridades húngaras, 10 miembros de la misión rusa habían participado en actividades en Hungría que son inaceptables para diplomáticos bajo la Convención de Viena", afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Orbán, en una referencia a un tratado internacional que rige la conducta de los diplomáticos.

      La ministra de Exteriores, que no está emparentada con el ex primer ministro Viktor Orbán, no especificó cuáles eran las presuntas actividades ni indicó cuánto tiempo tenían los funcionarios rusos para irse de Hungría, pero subrayó que su país busca mantener contactos diplomáticos con Moscú.

      "Esta decisión protege la seguridad y la soberanía de Hungría", escribió la ministra de Exteriores en un comunicado. "No implica una ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia. Hungría tiene la intención de continuar el diálogo necesario, basado en el respeto mutuo y el cumplimiento de las normas".

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