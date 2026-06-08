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Palestino abre fuego en Israel; deja un muerto

Por AP

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Palestino abre fuego en Israel; deja un muerto
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      Tel Aviv, Israel.- Un hombre palestino con ciudadanía israelí perpetró el domingo una ola de tiroteos en varias localidades del centro de Israel, matando a un reservista e hiriendo a otras cinco personas, según la policía israelí y el ejército. El agresor fue abatido por la policía.

      La policía identificó al agresor como un residente de la localidad árabe de Taybeh, de unos 20 años, pero sus motivos precisos aún se desconocen.

      El ataque comenzó con un tiroteo el domingo por la mañana en una gasolinera cerca de la localidad de Kokhav Yair, ubicada del lado israelí de la frontera con la Cisjordania ocupada. Poco después se recibieron otros informes de disparos en dos localidades israelíes cercanas y en las proximidades del asentamiento israelí de Salit, ubicado dentro de Cisjordania.

      La policía inicialmente temió una serie de ataques coordinados, pero finalmente consideró que se trataba de un tirador y un cómplice que pudo haber servido como su conductor. 

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      El ejército de Israel señaló que un reservista de 55 años murió cerca de Tzur Natan. El servicio de rescate Magen David Adom afirmó que otras cinco personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

      El temor a un ataque generalizado llevó a las autoridades a ordenar a los residentes que permanecieran en sus casas y los niños en la zona fueron confinados en las escuelas durante al menos tres horas.

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