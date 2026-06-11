Papa bendice la Sagrada Familia

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Madrid, Esp.- El papa León XIV bendijo la Torre de Jesús de la Sagrada Familia de Barcelona, la iglesia más alta del mundo, en una espectacular celebración en la que destacó el templo como signo de unidad y concordia ante los reyes y el presidente del Gobierno de España.

El pontífice defendió la paz y la acogida en la homilía que pronunció en la misa que celebró en la Basílica y previamente visitó Montserrat, la abadía entre las montañas símbolo de la región de Cataluña, donde se encuentra Barcelona.

El papa León XIV bendijo, esparciendo el agua bendita con el hisopo y usando el catalán y el castellano, la Torre de Jesús, la mayor de la Sagrada Familia y que con sus 172,5 metros de altura es el edificio religioso más alto de todo el mundo, uno de los momentos más esperados de la visita del pontífice a Cataluña.

El papa León XIV ensalzó a la Basílica como "un signo de unidad y de concordia", durante la homilía que pronunció en el templo en una misa a la que asisten los reyes de España, Felipe y Letizia, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades.

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"Es un templo que nos constituye en una familia amada por el Señor, alimentada por su propia vida en la Eucaristía. Así es como la Ciudad Condal y toda Cataluña se reúnen en este templo, signo también de unidad y de concordia", dijo el pontífice sobre la obra del arquitecto Antoni Gaudí.

También proclamó que "no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar inocentes" o "abandonar a quien huye".

Antes de la misa, Valentina, una niña invidente de 13 años, le explicó al papa León XIV las características de la Torre de Jesús -que la hace la iglesia más alta del mundo- y de la cruz que la corona mientras palpaba con sus manos una maqueta de la construcción.

Acto en Montserrat

Previamente, León XIV voló en helicóptero hasta Montserrat, una abadía entre montañas símbolo de la identidad catalana, donde se venera a la virgen de Montserrat, una talla románica del siglo XII de color negro patrona de Cataluña, conocida popularmente como la Moreneta.

"Estoy contento de poder venir a los pies de la Moreneta para encomendarle, lleno de confianza en su intercesión maternal, mi servicio petrino y la misión de la Iglesia en el mundo que clama pidiendo justicia y paz", enunció León XIV en catalán, en su discurso tras el rezo del rosario.

Robert Prevost ya había acudido a esta simbólica montaña en 2013 y hoy regresó para saludar nuevamente a la patrona de Cataluña, ya como papa.

Por otra parte, León XIV se convirtió en el primer papa en visitar un centro penitenciario español al encontrarse con reclusos de la prisión Brians 1, la más grande de la región de Cataluña, a quienes llevó un mensaje de esperanza.

"Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona", les dijo el papa en su discurso ante cerca de 80 reclusos y reclusas de los centros de Brians 1, Brians 2 y Wad Ras.