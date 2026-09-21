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Partido del Kremlin gana las elecciones

Por EFE

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Partido del Kremlin gana las elecciones
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      Moscú, Rusia.- El partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), ganó por mayoría las elecciones legislativas celebradas durante los últimos tres días en este país, según los primeros resultados oficiales publicados el domingo, entre denuncias de irregularidades de formaciones y personas opositoras a la guerra.

      La participación electoral superó el 56%, mayor que en los anteriores dos comicios, y rondó el 80% en lugares como las regiones ucranianas anexionadas de Donetsk y Lugansk.

      Pese a que la guerra dura ya cuatro años y medio, según la Comisión Electoral Central (CEC), tras el escrutinio del 25.21% de los votos emitidos, el partido gobernante lograría el 57.04% de los votos, frente al 49.82% logrado en 2021, lo que se traduciría en 125 de los 225 escaños que se reparten por listas.

      Nada más conocerse los resultados, el líder de RU, Dmitri Medvédev, aseguró que "los ciudadanos de nuestro país mantienen la confianza en la principal fuerza política", que monopoliza el Parlamento ruso desde 2003.

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      El único partido pacifista ruso, Yábloko, denunció numerosas irregularidades durante los comicios, como presiones a sus candidatos o el bloqueo en el acceso a sus observadores en muchos colegios, problema con el que también se encontraron los comunistas.

      Con todo, subrayó, el mayor problema fue la imposibilidad de muchos rusos de votar con papeletas y la obligación de hacerlo de manera telemática, un instrumento de fraude, según denuncia la oposición.

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