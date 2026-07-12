Peligrosa ola de calor amenaza parte de EU

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Dakota del Norte.- Una peligrosa y generalizada ola de calor se intensificaba el sábado en Estados Unidos, la cual se tiene previsto que lleve los termómetros por encima de los 38 grados Celsius (100 Fahrenheit) en el suroeste y la región de las Grandes Llanuras antes de extenderse hacia el este bajo una cúpula de alta presión que, según meteorólogos, podría atrapar temperaturas sofocantes durante una semana o más.

Los meteorólogos recomiendan a la población que se mantenga hidratada y busque lugares para refrescarse, y advierten de temperaturas entre 8 y 14 grados Celsius (15 y 25 grados Fahrenheit) por encima de lo normal en muchas zonas, incluso por la noche, algo especialmente perjudicial para la salud porque el cuerpo no tendrá oportunidad de recuperarse. Se tiene previsto que el domo de calor cubra hasta dos terceras partes del territorio continental de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que se igualarán o superarán más de 90 récords locales de temperatura en Estados Unidos hasta el miércoles, y dos terceras partes de ellos corresponden a altas temperaturas nocturnas. Según los pronósticos, las temperaturas no bajarán de 27 °C (80 °F) por la noche en Fort Lauderdale, Florida, Miami, Tampa, Florida, Galveston, Texas, y Charleston, Carolina del Sur.

El actual domo de calor, que se forma cuando la alta presión atrapa el aire caliente mientras bloquea los vientos refrescantes y la lluvia, es uno de los más fuertes que han afectado a las Dakotas en 25 años, indicó Chad Merrill, meteorólogo de alto nivel de AccuWeather.

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