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Petro despide su mandato ante Congreso colombiano

El derechista De la Espriella buscará la mayoría legislativa

Por AP

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Petro despide su mandato ante Congreso colombiano
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      BOGOTÁ.- El saliente presidente Gustavo Petro dio su discurso de despedida el lunes fiel a su estilo de liderazgo ante miles de seguidores que lo vitoreaban al tiempo que rechazaban al mandatario electo, el conservador Abelardo de la Espriella, quien lo sucederá a partir del 7 de agosto.

      Mientras Petro aseguraba que se trata de una despedida "transitoria", la multitud respondía coreando "Y va a volver y va a volver, Gustavo Petro va a volver", pese a que en Colombia está prohibida la reelección presidencial.

      Su discurso sucedió en el marco de la conmemoración de la independencia de Colombia y la posterior instalación del renovado Congreso, en el que De la Espriella deberá buscar el apoyo de otros partidos para tener la mayoría.

      La victoria de De la Espriella en el balotaje presidencial significó una derrota para Petro, quien respaldaba al senador oficialista Iván Cepeda, segundo en la reñida votación del 21 de junio.

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      Pese a que la autoridad electoral certificó la victoria de De la Espriella, Petro la desconoció e insistió en un supuesto fraude, sin mostrar evidencias.

      "El pueblo de Colombia eligió como presidente a Iván Cepeda", sentenció Petro, quien prometió divulgar en las próximas horas pruebas del presunto fraude e insistió en que el presidente estadounidense Donald Trump tuvo que ver en el triunfo de De la Espriella al apoyarlo.

      "Será un sirviente de los gobernantes de Estados Unidos que lo ayudaron a elegir", reprochó Gustavo Petro.

      La postura política de Petro significó un quiebre en la transición de gobierno oficial, que no ha tenido el transcurso normal de los preparativos para que De la Espriella asuma el poder.

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