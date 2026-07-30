logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Planea Trump sustituir a transportistas migrantes por veteranos

Afirma que 34 estados aceptaron el plan para cambiar a los camioneros

Por EFE

Julio 30, 2026 04:52 p.m.
A
Planea Trump sustituir a transportistas migrantes por veteranos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves un plan para sustituir a camioneros migrantes indocumentados por veteranos del Ejército.

      "Ya hemos retirado a más de 24.000 personas que no hablan inglés de las carreteras", declaró en un discurso en la Casa Blanca, acompañado de altos cargos de su Administración y de la industria del transporte.

      El mandatario, que acusó a los migrantes de ser un peligro para las carreteras, afirmó además que su Gobierno ha obligado a "cancelar más de 28.000 licencias de conducir emitidas a inmigrantes ilegales".

      Programa Freedom Haulers y participación estatal

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El programa, bautizado como 'Freedom Haulers' (Transportistas de la Libertad), permitirá a los veteranos del Ejército con experiencia en vehículos pesados omitir ciertas pruebas para obtener licencias de conducción de camiones, mientras que el resto gozará de un proceso de evaluación acelerado.

      Trump afirmó que 34 de los 50 estados del país han aceptado participar en el programa e instó al resto a sumarse cuanto antes.

      Política migratoria y medidas desde 2025

      Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha impulsado una política migratoria de mano dura, marcada por un fuerte endurecimiento de la frontera, restricciones al asilo, redadas y deportaciones, al tiempo que describe a los indocumentados como criminales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Planea Trump sustituir a transportistas migrantes por veteranos
      Planea Trump sustituir a transportistas migrantes por veteranos

      Planea Trump sustituir a transportistas migrantes por veteranos

      SLP

      EFE

      Afirma que 34 estados aceptaron el plan para cambiar a los camioneros

      EU comenzará a expedir pasaportes con imagen de Trump
      EU comenzará a expedir pasaportes con imagen de Trump

      EU comenzará a expedir pasaportes con imagen de Trump

      SLP

      EFE

      La iniciativa incluye monedas y billetes con la imagen y firma, generando críticas de la oposición demócrata

      Trump anuncia acuerdo para el desarme total de Hamás
      Trump anuncia acuerdo para el desarme total de Hamás

      Trump anuncia acuerdo para el desarme total de Hamás

      SLP

      EFE

      Es parte de su plan para Gaza, según se informó este día

      De la Espriella da ultimátum a grupos armados en Colombia
      De la Espriella da ultimátum a grupos armados en Colombia

      De la Espriella da ultimátum a grupos armados en Colombia

      SLP

      EFE

      Se anuncian designaciones clave y derogación de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos