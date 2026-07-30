Regreso a clases 2026-2027: cómo evaluar un crédito antes de financiar el gasto escolar

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El desembolso por uniformes, útiles e inscripciones vuelve a concentrarse en unas pocas semanas. Especialistas en productos financieros recomiendan calcular el costo total del crédito, y no solo el monto de la mensualidad, antes de firmar.

Por Gabriela Ruiz | Analista de productos financieros digitales

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 en San Luis Potosí implica para muchos hogares una salida de dinero que se concentra en un periodo corto. Los recorridos por establecimientos de la capital potosina reportan precios de uniformes que van desde los 250 hasta los mil pesos por prenda o conjunto, de manera que vestir a un solo estudiante puede requerir entre mil 500 y 3 mil pesos, antes de contemplar mochila, útiles y cuotas escolares. En familias con dos hijos en educación básica, el gasto únicamente en vestimenta puede rebasar los 5 mil pesos.

Ese calendario —un gasto grande frente a un ingreso quincenal que no cambia— explica por qué julio y agosto son meses de alta demanda de crédito de consumo en México: adelantos de nómina, tarjetas departamentales, préstamos personales bancarios, cajas de ahorro, empeño y, cada vez más, aplicaciones de crédito en línea. Ninguna de esas opciones es buena o mala por sí misma; lo que cambia es el costo y el plazo, y ahí es donde conviene detenerse.

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El dato que ordena la comparación: el CAT

La tasa de interés que aparece en la publicidad rara vez alcanza para comparar dos ofertas. El indicador diseñado para eso es el Costo Anual Total (CAT), una medida establecida por el Banco de México que expresa en un solo porcentaje anual el interés más comisiones, seguros asociados y otros cargos del crédito. Al ser una fórmula homogénea, permite poner lado a lado productos que se presentan de forma distinta: uno que cobra "solo" una comisión por disposición y otro que anuncia una tasa mensual.

En el crédito de consumo mexicano el rango es amplio. Un préstamo personal bancario a plazos medios puede ubicarse en niveles de dos dígitos, mientras que en los créditos de monto pequeño y plazo corto —los que se resuelven en días desde el teléfono— no es raro encontrar CAT de tres dígitos, precisamente porque el costo fijo de originar el crédito se reparte en pocas semanas. Un crédito de 3 mil pesos a 30 días puede ser una solución razonable o una carga desproporcionada, y la diferencia normalmente está en la comisión de apertura y en el costo de la prórroga, no en la tasa anunciada.

Qué significa —y qué no— un préstamo "sin buró"

Una parte de la oferta digital se promociona como crédito sin consulta al buró de crédito. Conviene precisar el término. El Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia: registra el historial de pagos, no una lista negra, y un retraso pasado no cancela de forma automática el acceso al financiamiento. Lo que hacen varios prestamistas en línea es sustituir o complementar esa consulta con otros criterios: comprobantes de ingreso, antigüedad laboral, datos del dispositivo o análisis de estados de cuenta.

Ese modelo amplía el acceso, pero suele venir acompañado de montos menores, plazos más cortos y un costo más alto, porque el prestamista asume más incertidumbre. Para quien está evaluando esta ruta, los comparadores especializados en préstamos urgentes sin buró resultan útiles para ver en una sola tabla montos, plazos, requisitos y CAT publicados por cada institución, en lugar de revisar sitio por sitio. La recomendación de fondo, en cualquier caso, es la misma: leer el contrato antes de aceptar y verificar quién es la empresa que otorga el crédito.

Cómo verificar a la empresa antes de contratar

No todas las plataformas que ofrecen crédito en México están reguladas de la misma forma, y eso determina a dónde acudir si algo sale mal:

*Si se trata de una entidad financiera —banco, SOFOM, SOFIPO—, debe aparecer en el SIPRES, el registro público que administra la CONDUSEF, y las quejas se presentan ante ese organismo.

* Si es una empresa comercial que otorga crédito sin ser entidad financiera, la vía es la PROFECO, que atiende reclamaciones por prácticas comerciales, publicidad engañosa y cobranza indebida.

*En ambos casos, la empresa debe estar identificada con razón social, domicilio en México y contrato de adhesión disponible antes de la firma. La ausencia de esos datos es, por sí sola, motivo para no continuar.

Dos señales de alerta se repiten en las reclamaciones del sector: el cobro de un depósito por adelantado como condición para liberar el préstamo —ningún crédito legítimo lo exige— y la solicitud de acceso a la lista de contactos o a la galería del teléfono, que en casos documentados se ha usado para presionar al deudor a través de terceros. La cobranza que amenaza, difama o involucra a familiares y compañeros de trabajo es una práctica sancionable y puede denunciarse.

Referencia de gasto escolar en la capital potosina

Para dimensionar cuánto financiamiento es realmente necesario, ayuda partir del gasto medido y no de una estimación gruesa:

Antes que el crédito, tres cálculos

Los especialistas en educación financiera coinciden en un orden sencillo. Primero, separar lo urgente de lo diferible: el uniforme de diario y el calzado suelen requerirse el primer día; el deportivo, en varios planteles, se solicita semanas después. Segundo, revisar mecanismos sin costo financiero: apoyos estatales de útiles y uniformes, meses sin intereses en tiendas departamentales, bazares escolares, intercambio de prendas entre familias y planes de pago directo con la escuela. Tercero, si el crédito es la vía, calcular el pago total —capital más intereses y comisiones— y confrontarlo con el ingreso disponible del periodo en que vence, no con el del mes en que se contrata.

La regla práctica que suele recomendarse es que el servicio de todas las deudas no rebase alrededor del 30% del ingreso mensual neto. Cuando un gasto estacional obliga a superar ese umbral, extender el plazo y reducir el monto solicitado casi siempre es preferible a renovar un crédito corto varias veces, porque cada prórroga vuelve a cobrar comisiones sobre el mismo capital.

El regreso a clases es previsible: ocurre cada año en la misma fecha. Esa es también la mejor defensa. Los hogares que destinan una cantidad fija mensual a un fondo escolar llegan a julio con parte del gasto cubierto y con margen para negociar, en lugar de aceptar la primera oferta disponible.

Este texto tiene fines informativos y no constituye una recomendación de contratación. Antes de adquirir cualquier producto de crédito, consulte el CAT, el contrato y la situación regulatoria de la institución que lo ofrece.