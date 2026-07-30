Trump anuncia acuerdo para el desarme total de Hamás

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados en Gaza, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno palestino en el enclave.

Acuerdo para el desarme y fases estructuradas

Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán" mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

Retiro de fuerzas y seguridad en Gaza

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La retirada de las fuerzas israelíes forma parte del acuerdo, que además contempla la colaboración de una fuerza internacional y la creación de una nueva policía palestina para mantener la seguridad en el territorio de Gaza. EFE