Aumenta la extorsión en la capital potosina

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Durante el primer semestre de 2026, el municipio de San Luis Potosí registró incrementos en delitos como feminicidio, homicidio culposo y extorsión en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Incrementos en feminicidio y homicidio culposo en San Luis Potosí

Aunque el total de delitos disminuyó 11.55 por ciento al pasar de 14 mil 610 a 12 mil 923 carpetas de investigación, algunos ilícitos de alto impacto mostraron un comportamiento al alza.

El reporte señala que los feminicidios pasaron de un caso en el primer semestre de 2025 a dos en el mismo lapso de este año. Los homicidios culposos aumentaron de 14 a 24 casos, equivalente a un alza de 71.43 por ciento, mientras que las carpetas por extorsión crecieron de 33 a 39 casos, es decir, un aumento de 18.18 por ciento.

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Variaciones semestrales en otros delitos en San Luis Potosí

Mientras, al comparar el primer semestre de 2026 con el segundo semestre de 2025, algunos delitos reflejaron un repunte. Las denuncias por violación pasaron de 103 a 104 casos, un incremento semestral de 0.97 por ciento; la violencia familiar aumentó de mil 990 a 2 mil 191 carpetas, equivalente a 10.10 por ciento, mientras que las lesiones dolosas crecieron de 708 a 750 casos, lo que representa un alza de 5.93 por ciento.

Los datos del SESNSP también muestran que el robo de negocio aumentó ligeramente respecto al semestre inmediato anterior, al pasar de 219 a 226 denuncias, un incremento de 3.20 por ciento. En contraste, delitos como el robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, narcomenudeo, trata de personas y extorsión registraron disminuciones frente al segundo semestre de 2025.