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Confirma Gallardo explosión de vehículo en ataque a la GCE

La Fiscalía local informó sobre la unidad incinerada, lo que motivó la intervención federal en la investigación

Por Rubén Pacheco

Julio 30, 2026 11:23 a.m.
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Foto: Archivo

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      El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, descartó que se haya utilizado un "coche bomba" contra los tres guardias civiles estatales que fallecieron en la localidad de Cerritos de la delegación La Pila, sin embargo, confirmó la explosión de un vehículo que tenía combustible en su interior.

      En entrevista, refirió que luego de entablar diálogo con María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), la funcionaria compartió la información sobre el vehículo incinerado.

      Enfatizó que justamente por la detección del hidrocarburo, es que el gabinete de seguridad federal intervino para colaborar en las investigaciones ministeriales.

      Indicó que la persona detenida por lo hechos sería el conductor de la unidad utilizada y existen cuatro órdenes de aprehensión más de personas que no son de San Luis Potosí. 

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      Reiteró que estas órdenes serán cumplimentadas por la Policía de Investigación (PDI) y el Gabinete de Seguridad federal en dos estados limítrofes.

      Recriminó que, al inicio del ataque mortal, surgieron versiones sobre el uso de un "coche bomba", cuya información generó que todo se convirtiera en una "novela".

      "Al parecer un vehículo traía combustible, que es lo que comentó la fiscal por la gran cantidad que se derramó hacia afuera. No sabemos si era 'huachicol', o sea, por eso están entrando a revisar las autoridades federales", concluyó.

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