Fallece taxista al chocar contra barda de piedra

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Un taxista falleció al chocar contra la barda de Los Filtros, circulaba por la avenida Carranza cuando perdió el control del volante y se estampó contra el muro de piedra.

El hecho tuvo lugar cerca de las siete de la mañana de este miércoles, cuando el ruletero se desplazaba a bordo de la unidad 3850 sobre la avenida Carranza.

Al aproximarse a la calle Río Papaloapan y frente al Centro Deportivo Potosino, el taxista perdió el control del volante y de esta forma se fue a estampar contra la barda de Los Filtros, dónde se ubican las instalaciones del Interapas, quedando la unidad con daños materiales.

Los testigos de inmediato pidieron ayuda y al lugar se desplazaron los socorristas, que procedieron a prestarle atención al ruletero pero determinaron que ya había perdido la vida.

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En el lugar de los hechos trascendió que aparentemente al chofer le sobrevino un infarto y ello habría sido la causa de la muerte ya que no presentaba lesiones graves a simple vista y el impacto del taxi no era de gran magnitud.

No obstante, el cuerpo fue recogido del lugar y enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley para determinar Las verdaderas causas de la muerte.

Por su parte, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron al lugar para tomar conocimiento del percance como primeros respondientes, procediendo a acordonar el área.

Más tarde arribó personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las primeras investigaciones y el caso sería atraído por el agente del Ministerio Público, quien se encargaría de entregar el cuerpo a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

Así mismo, el taxi fue enviado a una pensión particular en tanto se desahogan las diligencias para que sea entregado a su propietario.