Cómo cancelar suscripciones que ya no usas desde tu celular

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En los últimos años el streaming se ha convertido en uno de los servicios digitales más populares en el mundo. Actualmente, existe un sinfín de plataformas para disfrutar de música, películas, series y más contenido a través de sus atractivas suscripciones.

Dichos pagos mensuales o anuales permiten que los usuarios consuman el contenido que deseen. Aunque si por algún motivo estás pensando en cancelarlas, en Tech Bit te decimos cómo hacerlo desde la comodidad de tu celular.

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¿Cómo cancelar tus suscripciones de streaming?Ya sea porque quieres probar otras plataformas o ahorrarte unos pesitos, puedes cancelar tus suscripciones de streaming en el momento en que así lo decidas.A continuación te damos el paso a paso para que anules tu membresía de algunos servicios desde tu celular y en pocos clics:NetflixEntra a la app e inicia sesión si es necesario. Ve a "Administrar tu membresía".Da clic en "Cancelar" y después en "Completar cancelación".Finalmente recibirás un correo de confirmación.SpotifyAbre tu aplicación o la plataforma desde tu navegador web e inicia sesión.Luego, ve a "Administrar plan" y haz clic en "Tu plan".Selecciona "Cambiar plan" y oprime "Elegir versión gratuita".Enseguida pulsa "Cancelar plan" o "Cancelar Premium" y confirma la baja.Sigue las indicaciones finales que aparezcan en pantalla.HBOEntra a la plataforma y dirígete a tu perfil.Presiona en "Suscripción" y elige "Cancela tu suscripción".En caso de que no aparezca dicha opción, ve a la parte superior de la pantalla para que te cerciores si hay un servicio externo que te factura tu membresía de HBO.Por último, confirma tu cancelación.Disney+Abre tu app o inicia sesión en DisneyPlus.com desde tu celular.Selecciona "Perfil" y después "Cuenta".Da clic en "Suscripción" y luego en "Cancelar".YouTube PremiumVe a tu perfil y toca tu foto.Selecciona "Menú" e ingresa a "Suscripciones de pago" o "Compras y membresías".Luego, presiona "Elegir plan" y después oprime la membresía de YouTube Premium que deseas anular.Presiona "Continuar" para cancelar y elige un motivo por el que decides hacerlo.Por último, da clic en "Sí" para confirmar la cancelación.ViX PremiumPara hacerlo desde la app, ve a tu perfil y toca "Cancelar mi suscripción"; o visita vix.com/es-es/mi-cuenta/cancelar-suscripcion y atiende las instrucciones para completar el proceso.Otra forma de hacerlo es a través de Play Store si tienes tu cuenta de ViX facturada por Google:Abre la tienda de apps de tu dispositivo y toca en tu foto de perfil.Selecciona "Pagos y suscripciones" y luego "Suscripciones".Da clic en "ViX Premium" y luego en "Cancelar".Aunque el procedimiento suele ser el mismo en casi todas las plataformas, debes estar atento por si alguna te solicita indicaciones adicionales.¿Qué debes tener en cuenta al cancelar tus suscripciones de streaming?Algunos aspectos que debes tomar en cuenta al momento de cancelar tus suscripciones de streaming son:Si tienes contratada una plataforma a través de un servicio externo, debes hacer el proceso directamente en él. Por ejemplo, si tienes contratado Disney+ en Roku debes anular tu cuenta en este último.Si eres invitado en una cuenta, debes avisar al titular para que te ayude con el proceso de baja de tu perfil.En caso de que tú seas el titular de una cuenta compartida, deberás comunicarles a tus invitados sobre la cancelación ya que al hacerlo todos se quedarán sin servicio.Procura hacer la cancelación antes de la fecha de tu próxima facturación para evitar recargos y que realices pagos innecesarios.Si cancelas tu suscripción en algunas plataformas como Disney+ y HBO tu servicio se anulará hasta después de tu fecha de facturación.Ante cualquier duda o aclaración que requieras con respecto a tu servicio, contacta a tu proveedor para mayor orientación y no dudes que puedes cancelarlos desde tu celular.