Portaaviones de EE.UU. llega al Caribe en operación militar cerca de Venezuela

WASHINGTON (AP) — El portaaviones más avanzado de Estados Unidos llegó al Mar Caribe el domingo en una demostración del poder militar, despertando interrogantes sobre qué busca la administración Trump con el masivo despliegue de tropas y armamento en Latinoamérica.

La llegada del USS Gerald R. Ford, anunciada por el ejército de Estados Unidos en un comunicado de prensa, marca un momento importante en lo que la administración Trump insiste es una operación antidrogas, pero que ha sido vista como una táctica de presión creciente contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Desde principios de septiembre, el gobierno de Trump ha matado al menos a 80 personas en 20 ataques a pequeñas embarcaciones acusadas de transportar drogas en el Caribe y el Océano Pacífico oriental.

El Ford completa el mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en generaciones, llevando el número total de soldados a alrededor de 12.000 en casi una docena de barcos de la Marina en lo que el secretario de Defensa Pete Hegseth ha denominado "Operación Lanza del Sur".

El grupo de ataque del portaaviones Ford, que incluye escuadrones de aviones de combate y destructores de misiles guiados, transitó el Paso de Anegada cerca de las Islas Vírgenes Británicas el domingo por la mañana, declaró la Marina en un comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El contralmirante Paul Lanzilotta, quien comanda el grupo de ataque del portaaviones Ford, afirmó que reforzará una la fuerza de buques de guerra para "proteger la seguridad y prosperidad de nuestra nación contra el narcoterrorismo en el Hemisferio Occidental".

La administración ha insistido en que el despliegue se centra en detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero no ha presentado evidencia que respalde sus afirmaciones de que los muertos en las embarcaciones eran "narcoterroristas". Trump ha indicado que la acción militar se expandirá más allá de los ataques por mar, diciendo que Estados Unidos "detendrá las drogas que entran por tierra".

Estados Unidos ha utilizado durante mucho tiempo portaaviones para presionar y disuadir la agresión de otras naciones porque sus aviones pueden atacar objetivos en el interior de otro país. Algunos expertos dicen que el Ford no está bien adaptado para luchar contra los cárteles, pero podría ser un instrumento efectivo de intimidación contra Maduro.

El secretario de Estado Marco Rubio dice que Estados Unidos no reconoce a Maduro, quien fue ampliamente acusado de robar las elecciones del año pasado, como el líder legítimo de Venezuela. Rubio ha calificado al gobierno de Venezuela como una "organización de transbordo" que coopera abiertamente con quienes trafican drogas.

Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos, ha dicho que el gobierno estadounidense está "fabricando" una guerra contra él. El gobierno de Venezuela recientemente promocionó una movilización de tropas y civiles para defenderse de posibles ataques estadounidenses.

Trump ha justificado los ataques a las embarcaciones de drogas diciendo que Estados Unidos está en "conflicto armado" con los cárteles de la droga mientras afirma que las embarcaciones son operadas por organizaciones terroristas extranjeras.

Ha enfrentado resistencia de líderes en la región, el jefe de derechos humanos de la ONU y legisladores estadounidenses, incluidos republicanos, que han presionado por más información sobre quién está siendo atacado y la justificación legal para los ataques a las embarcaciones.

Sin embargo, los republicanos del Senado votaron recientemente para rechazar una legislación que habría puesto un límite a la capacidad de Trump para lanzar un ataque contra Venezuela sin autorización del Congreso.

Los expertos no están de acuerdo sobre si los aviones de guerra estadounidenses pueden ser utilizados para atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela. De cualquier manera, el buque de guerra de 100.000 toneladas está enviando un mensaje.

"Este es el ancla de lo que significa tener nuevamente el poder militar de Estados Unidos en América Latina", indicó Elizabeth Dickinson, analista senior del Grupo Internacional de Crisis para la región de los Andes. "Y ha generado muchas ansiedades en Venezuela, pero también en toda la región. Creo que todos están observando esto con cierta expectación para ver cuán dispuestos están los Estados Unidos a realmente usar la fuerza militar".