Bombardeo vs. ex-FARC mata a 7 menores

Bogotá, Col.- Siete menores reclutados murieron durante los recientes combates contra disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia lideradas por el alias “Iván Mordisco” en una zona cercana a la frontera con Venezuela, confirmaron autoridades colombianas el sábado

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, señaló en un video difundido a la prensa que de los 20 cuerpos recibidos tras las operaciones militares desarrolladas en el departamento del Guaviare, en el suroriente del país, siete son menores de edad, cuatro mujeres y tres hombres. La información fue ratificada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, en un mensaje en la red social X.

Más temprano el sábado, la Defensoría del Pueblo había informado en un comunicado del fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado, recordando que el derecho internacional humanitario establece “límites estrictos”, incluso en situaciones de conflicto, por lo que pidió tomar precauciones para proteger a los menores reclutados. Admitió que las estructuras armadas ilegales los instrumentalizan “como escudos humanos”.

En respuesta a la Defensoría, el presidente Gustavo Petro escribió en X que “claro que es lamentable toda muerte y más de menores de edad. Pero si dejo avanzar a los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan a 20 soldados jóvenes” que se encontraban cerca.

Petro informó que fue él quien dio la orden de ejecutar los dos últimos bombardeos, en el Guaviare y en Arauca, contra las estructuras de las disidencias lideradas por “Mordisco”, cuyo verdadero nombre es Néstor Gregorio Vera Fernández y quien es uno de los más buscados del país.

Este sábado, un ataque “terrorista” con artefactos explosivos y armas en el corregimiento de Mondomo, departamento del Cauca, en el suroccidente del país, dejó cuatro soldados heridos y destrozos en viviendas, confirmó a la AP el ejército.