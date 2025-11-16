Estados en atraso se vuelven líderes

Ciudad de México.- Los estados históricamente más rezagados en educación ahora lideran las evaluaciones oficiales de aprendizaje.

Tal es el caso de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, entidades que a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) los ubica con los mayores niveles de rezago educativo, en los Ejercicios Integradores del Aprendizaje (EIA) del ciclo 2024-2025 para educación básica reportaron el mayor porcentaje de estudiantes con “aprendizajes plenamente desarrollados”, de acuerdo con resultados a los que tuvo acceso El Universal.

En ese ciclo escolar, por primera ocasión la Secretaría de Educación Pública (SEP) desplazó las evaluaciones diagnósticas e implementó los EIA, siendo los profesores los encargados de reportar sus resultados, lo que a decir de especialistas en educación los convirtió en juez y parte.

En Oaxaca y Chiapas, por ejemplo, en el campo formativo Lenguajes, los estudiantes de tercer grado de secundaria se ubicaron en el primer lugar nacional en lograr aprendizajes plenamente desarrollados, a pesar de los constantes paros y movilizaciones de la CNTE en esos estados.

Michoacán también logró posicionarse en el primer sitio en el campo formativo Saberes y pensamiento científico con los estudiantes de tercero de secundaria, al igual que Guerrero en De lo humano y lo comunitario y en Ética, naturaleza y sociedades con estudiantes de tercer grado de primaria.

Contrariamente, en los cuatro campos formativos Aguascalientes se ubicó en los EIA en el último lugar. Y Nuevo León en tercero de secundaria, en tres de cuatro campos formativos quedó en último lugar.

Para Erik Avilés, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos y presidente de la organización civil Mexicanos Primero capítulo Michoacán, el que los estados con mayor desarrollo económico y educativo aparezcan en los últimos lugares y las entidades con mayores irregularidades y falencias en su sistema educativo se ubiquen en los primeros lugares, refleja la propia percepción respecto a aprendizaje de parte de los docentes.

“Faltaría conocer si esta percepción es inducida desde las autoridades educativas estatales o motu proprio de los maestros, convirtiéndose en jueces y parte de los resultados de su propio trabajo”, comenta.