Prematuro hablar de elecciones en Venezuela: Casa Blanca

La Casa Blanca ratificó este miércoles posicionamiento y estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela, cinco días después de la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, destacando su influencia sobre las autoridades interinas, la gestión de crudo venezolano y los planes futuros sin aclarar un calendario político en Caracas.

En un briefing con la prensa, la portavoz presidencial Karoline Leavitt subrayó que Washington mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, tras la salida de Maduro, y afirmó que el país ya no enviará drogas ni respaldará a cárteles criminales que amenacen a Estados Unidos, en clara alusión a políticas antidrogas que han justificado acciones recientes de Washington.

Leavitt también abordó el tema energético, asegurando que el petróleo venezolano incautado formará parte de un acuerdo con las autoridades interinas y que Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar ese crudo en el mercado global con apoyo de los principales comercializadores y bancos del mundo, lo que en su visión beneficia tanto a ciudadanos estadounidenses como a venezolanos.

Sobre el rumbo político interno de Venezuela, la vocera sostuvo que aún es "demasiado prematuro" hablar de un calendario electoral tras la captura de Maduro y evitó detallar plazos para una posible transición democrática. También confirmó que la tripulación de los buques petroleros incautados, incluidos aquellos vinculados a Venezuela, está ahora sujeta a procedimientos penales en Estados Unidos.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, detalló ante legisladores una estrategia de tres fases para Venezuela tras la salida de Maduro: estabilización, recuperación y reconciliación, subrayando además que Estados Unidos tiene un "enorme nivel de influencia" y control sobre los ingresos petroleros derivados de la venta de barriles incautados, y que estos fondos podrían ser utilizados para ayudar al pueblo venezolano, limitando la corrupción del régimen anterior.

Funcionarios del gobierno también han indicado que Washington está retirando selectivamente sanciones petroleras para facilitar la exportación y venta de crudo venezolano, con la meta de estabilizar la industria energética del país sudamericano y atraer inversiones, aunque sin plazos precisos.

En declaraciones anteriores, la administración Trump ha defendido la operación que llevó a la captura de Maduro como parte de su política de seguridad hemisférica y lucha contra el narcotráfico y la corrupción, aunque ha intentado minimizar la idea de una guerra formal con Venezuela, afirmando que no hay tropas estadounidenses ocupando el país y que el objetivo no es un conflicto prolongado sino la presión para un cambio de comportamiento del régimen saliente.

Las declaraciones de la Casa Blanca se producen en medio de una crisis política y social en Caracas, con la administración interina enfrentando críticas internas y rechazo internacional por percibirse como demasiado influenciada por Washington. Aunque Delcy Rodríguez afirma que las autoridades venezolanas están a cargo, funcionarios de Estados Unidos han insistido en que su política busca una transición ordenada bajo el marco de su influencia estratégica.