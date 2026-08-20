Cierre parcial en avenida Industrias se extenderá hasta septiembre

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Interapas inició la rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la avenida Industrias, obra que mantendrá parcialmente cerrada la vialidad hasta el próximo 8 de septiembre.

Los trabajos se realizan en el tramo comprendido entre las calles Francisco Martínez de la Vega y Ágata, en la colonia Industrias, donde se detectó un colapso en la infraestructura sanitaria.

La intervención contempla la sustitución de 170 metros lineales de alcantarillado, mediante la instalación de tubería de polietileno de alta densidad, conocida como PEAD, con un diámetro de 12 pulgadas.

El organismo operador informó que la obra representa una inversión aproximada de un millón 105 mil pesos y tiene como objetivo recuperar el funcionamiento de la red sanitaria en este sector.

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Debido a las excavaciones y maniobras necesarias, se mantiene un cierre parcial en el tramo intervenido de avenida Industrias, una de las vialidades con mayor circulación en la zona.

Interapas pidió a los automovilistas reducir la velocidad, atender la señalización colocada alrededor de la obra y considerar rutas alternas para evitar retrasos durante el periodo de ejecución.

De acuerdo con el programa presentado por el organismo, los trabajos deberán concluir el 8 de septiembre. Sin embargo, la fecha podría modificarse por lluvias u otras condiciones imprevistas.

La intervención también podría provocar afectaciones temporales para residentes, comercios y empresas ubicadas en los alrededores, debido al cierre parcial y al movimiento de maquinaria.

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Interapas sostuvo que la renovación permitirá mejorar la operación del sistema sanitario y reducir los problemas ocasionados por el colapso del drenaje en los sectores aledaños.