Promete líder iraní venganza

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El Cairo, Egipto.- El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, prometió este sábado vengar la muerte de su padre y predecesor, Alí Jameneí, y agradeció la "masiva participación" de la población en la semana de cortejo fúnebre del asesinado ayatolá.

"Te prometemos vengar tu sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras tomando represalias contra los asesinos criminales y deshonrosos. Esta es la exigencia de nuestra nación y, sin duda, debe cumplirse", dijo el nuevo líder en un mensaje escrito, recogido por la agencia estatal IRNA y el primero tras el funeral.

Aseguró que ahora, "con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto", despiden su cuerpo, aunque prometió "preservar su escuela de pensamiento".

"Estos criminales, cuyos nombres están plenamente documentados desde los rangos más altos hasta los más bajos, llevarán a la tumba el sueño de morir tranquilamente en sus camas".

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Asimismo, quiso "agradecer sinceramente a las decenas de millones de personas cuya histórica y extraordinaria presencia llenó las ciudades y aldeas de Irán e Irak, especialmente Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala y Mashad", donde fue finalmente enterrado Jameneí, muerto el primer día de la guerra, el 28 de febrero, iniciada por Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que hay "1.000 misiles armados y preparados y apuntados" hacia Irán para atacar al país si Teherán intenta asesinarlo, después de que surgieran informaciones según las cuales Israel habría advertido a Washington de un supuesto plan iraní para matarlo.

"Hay 1.000 misiles armados y preparados y apuntados hacia la República Islámica de Irán, seguidos inmediatamente por miles más, en caso de que el gobierno iraní lleve a cabo su amenaza", escribió el mandatario en su red social, Truth Social, en un mensaje.

Mientras que la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso" y que cualquier interferencia extranjera para abrir una "ruta ilegal" en la región recibirá una respuesta contundente, informó en la madrugada de este domingo la radiodifusora estatal iraní IRIB.

Las autoridades iraníes manifestaron que no permitirán el paso de embarcaciones mientras continúe la interferencia de EU en el estrecho de Ormuz y que dicha determinación se mantendrá "hasta nuevo aviso".