Protestas en Mumbai: movimiento Cucaracha exige renuncia electoral

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NUEVA DELHI (AP) — Cientos de simpatizantes del movimiento juvenil “Cucaracha” de India realizó el viernes nuevas protestas en el centro financiero del país, Mumbai, para exigir la renuncia del jefe de la comisión electoral a raíz de una polémica revisión de las listas de votantes.

Protestas del movimiento Cucaracha en Mumbai

El movimiento, que comenzó como una campaña en internet y ahora se hace llamar el Partido Popular Cucaracha, organizó protestas callejeras que obligaron al ministro de Educación de India a renunciar en julio. La concentración en Mumbai busca iniciar un nuevo ciclo de protestas en todo el país.

Por otra parte, la policía impidió que grupos estudiantiles y de la sociedad civil se reunieran el viernes en Jantar Mantar —un lugar designado para las protestas en Nueva Delhi— para exigir también la renuncia del comisionado. La policía detuvo a decenas de manifestantes y a algunos líderes opositores que se dirigían al sitio, que había sido acordonado.

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Detenciones y acciones policiales en Nueva Delhi

Las protestas se suman a la creciente presión sobre la Comisión Electoral de India, que supervisa los comicios en todo el país. Los críticos y los partidos de la oposición la acusan de modificar los censos de votantes con el fin de dar ventaja al gobernante partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party, encabezado por el primer ministro Narendra Modi. Tanto la Comisión como el gobierno niegan cualquier irregularidad.

Comisión electoral de India enfrenta disidencia interna

El periódico The Indian Express publicó el mes pasado que dos de los tres comisionados electorales habían objetado formalmente varias decisiones relacionadas con las revisiones de las listas de votantes, los procedimientos de registro y los sistemas digitales de la comisión.

Según el informe, los dos comisionados cuestionaron la legalidad de algunas de las decisiones, pero el jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, desestimó sus objeciones. La ley india exige que la Comisión Electoral, integrada por tres miembros, tome decisiones por mayoría de votos.

La comisión cuestionó el informe, afirmando que se basaba en “puntos de vista y deliberaciones diferentes” entre los comisionados, en lugar de objeciones formales por escrito.

Controversia interna en la Comisión Electoral

Revisiones de listas de votantes podrían eliminar millones de nombres

Las revisiones de las listas de votantes de India comenzaron el año pasado en el estado oriental de Bihar antes de las elecciones estatales, y desde entonces se han ampliado a la mayoría de los estados del país y a los territorios administrados por el gobierno federal.

Conocidas como Revisión Intensiva Especial, las revisiones han suscitado críticas por los documentos requeridos para establecer la elegibilidad de los votantes. Los detractores afirman que los requisitos han sido confusos y difíciles de cumplir para muchos votantes, lo que podría dejar a millones fuera de las listas de registro e incapaces de votar.

Los datos de la Comisión Electoral muestran que las listas de votantes en algunas regiones podrían reducirse hasta en un 30%.

La comisión asegura que el objetivo es eliminar registros duplicados y no elegibles, al tiempo que se garantiza que los votantes elegibles permanezcan en las listas. Los partidos de la oposición y los activistas advierten que existe el riesgo de excluir a votantes legítimos. También acusan al comisionado jefe, Kumar, de sesgo político y alegan que las revisiones benefician al partido de Modi.

La Comisión Electoral y el partido de Modi han rechazado las acusaciones.

Movimiento “Cucaracha” está ampliando su enfoque político

El movimiento juvenil, que surgió a principios de este año por la indignación ante el alto desempleo entre los jóvenes y las filtraciones de exámenes, se ha convertido en una fuerza política.

Dirigido por Abhijeet Dipke, alcanzó notoriedad nacional tras organizar protestas masivas por las filtraciones de exámenes . Las manifestaciones culminaron con la renuncia del ministro de Educación, un importante revés político para el gobierno de Modi.

Desde entonces, el movimiento ha buscado abordar otros temas más allá de la educación, incluida la rendición de cuentas del gobierno y las instituciones democráticas.