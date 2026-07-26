Realizan el mundial de combate medieval

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SPoTTRUP, Dinamarca. - Con espadas, hachas y escudos, competidores de 30 países se enfrentan en los terrenos de una antigua fortaleza danesa en una versión moderna de las batallas de antaño.

El campeonato mundial anual de la Federación Internacional de Combate Medieval (IMCF, por sus siglas en inglés) arrancó con fuerza en el norte de Dinamarca esta semana. Celebrado por primera vez en España en 2014, reúne a competidores con armadura que luchan con armas medievales del siglo XIV. Pero también es un deporte de combate moderno, con normas de seguridad y convenciones deportivas.

"Está inspirado en la historia", explicó Kamila Studencka, portavoz de la federación de combate. "Es una mezcla de técnicas modernas con técnicas históricas. Tenemos algo a medio camino entre los deportes de combate completos y la esgrima".

Y aunque las espadas y las hachas están desafiladas, las batallas distan mucho de ser recreaciones inofensivas. Studencka comentó que a algunos competidores les atrae "la violencia", mientras que otros prefieren los aspectos técnicos de los duelos cara a cara.

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"Algunas personas disfrutan de la amistad y de ser parte de un equipo... de formar parte de algo más grande", añadió.

El campeonato de este año se celebra a la sombra del castillo de Spøttrup, una imponente fortaleza danesa que se terminó alrededor de 1520.

El evento ha atraído a luchadores de 30 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, China y Brasil.

El competidor brasileño Rodrigo Sinckevicius, que viajó con un equipo de ocho personas de São Paulo, dijo que antes había competido en jiu-jitsu y otras artes marciales mixtas, pero que cuando vio por primera vez este tipo de combate medieval "no podía creerlo".

"Gente cayéndose y agarrándose, y el sonido del acero al chocar, es como algo que no se puede fingir", agregó el hombre de 33 años, que trabaja en ventas en su país.