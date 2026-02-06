Reaparece video de Tyler Oliveira en la isla de Jeffrey Epstein

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 6 (EL UNIVERSAL).- Ante la reaparición de nombres y asuntos vinculados al caso Jeffrey Epstein, una publicación del youtuber estadounidense, Tyler Oliveira, ha resurgido como parte de la polémica conversación.

Se trata de un video grabado en abril del 2023 y publicado originalmente a su canal de YouTube el 2 de mayo del mismo año, que ha vuelto a cobrar relevancia en las últimas horas, ya que Oliveira lo publicó nuevamente.

El video, titulado "Me infiltré en la isla de Jeffrey Epstein...", muestra la travesía del youtuber por las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (USVI por sus siglas en inglés), intentando acceder a la isla privada del magnate financiero.

El video publicado por Tyler Oliveira es un resumen de su aventura en las USVI intentando entrar a la isla privada de Epstein. El trayecto, comienza con el creador de contenido acercándose a la isla mediante motos de agua.

Con ayuda de su acompañante, Oliveira lanza un dron para supervisar la isla desde arriba y se da cuenta que hay gente en ella. Las primeras imágenes muestran el misterioso edificio/templo del magnate, antes conocido por ser blanco con rayas azules, pintado totalmente de blanco; y un par de letreros que indican que la isla es propiedad privada y no está permitida la entrada al público.

El youtuber también mostró cómo la isla está rodeada de seguridad, tanto física como cibernética, pues el dron registró problemas técnicos e interferencia para grabar sobre ciertas zonas del territorio.

Tyler Oliveira procede a entrar a la isla, ignorando los letreros que lo prohíben y establece que su objetivo es llegar al templo, por ser el lugar donde se mostró la mayor interferencia con el dron, inhabilitando la grabación.

Para la sorpresa del propio creador de contenido, Oliveira logra cruzar la isla y llegar al misterioso edificio sin ser detectado por elementos de seguridad. Procede a mostrar los alrededores, donde hay algunas bancas, una zona para prender fogatas y se ven las entradas del edificio totalmente soldadas.

Posteriormente Oliveira es detectado por un carrito de seguridad que circulaba esa zona, así que se ve obligado a huir lo más pronto posible. Logra llegar al mar, donde su compañero lo recogerá y huyen exitosamente con todas las imágenes de la travesía.